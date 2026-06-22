به گزارش ایلنا از البرز، کامران حقی‌آبی، مدیرکل هواشناسی استان البرز از وزش تندبادهای لحظه‌ای همراه با خیزش گردوخاک در برخی مناطق استان از امروز دوشنبه تا شامگاه سه‌شنبه خبر داد.

وی اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی جوی، به دلیل چینش خاص فشار در سطح زمین در منطقه البرز مرکزی، در برخی ساعات این بازه زمانی وزش باد شدید لحظه‌ای همراه با گردوخاک در استان پیش‌بینی می‌شود.

حقی‌آبی افزود: در پی این شرایط جوی، احتمال آسیب به سازه‌های موقت و سست، شکستن درختان کهنسال و نهال‌ها، خیزش گردوخاک در مناطق مستعد و کاهش دید افقی وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان البرز با تأکید بر رعایت نکات ایمنی گفت: لازم است در اجرای عملیات عمرانی دقت بیشتری صورت گیرد، از استحکام سازه‌های موقت اطمینان حاصل شود و شهروندان نیز در ترددهای شهری احتیاط کنند.

وی همچنین توصیه کرد شهروندان از پارک خودرو در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره، درختان کهنسال و تابلوهای تبلیغاتی خودداری کنند تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.

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