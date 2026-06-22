بسته های سرمایه گذاری گردشگری در سایت های محیط زیستی فارس تهیه شود

به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی در دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با بیان این که بهرام گور، قطرویه، مهارلو، مارگون، تنگ بستانک و بختگان از جمله سایت های پرظرفیت استان برای مشارکت سرمایه گذاران هستند، اظهارکرد: بسته های سرمایه گذاری جذاب با رعایت الزامات قانونی و محیط زیستی می تواند تحول مهمی در گردشگری استان فارس به وجود بیاورد.

وی با اشاره به این که بر اساس سند توسعه گردشگری استان وظایف دستگاه های اجرایی استان تعیین و ابلاغ شده است، ادامه داد: یکی از مهم ترین دستگاه های اجرایی در زمینه تحقق سند توسعه گردشگری، سازمان محیط زیست است که می تواند ظرفیت های بالقوه خود را در این مسیر به میدان بیاورد.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس خواستار بررسی نمونه های موفق سرمایه گذاری در سایت محیط زیستی در سراسر کشور شد و افزود: دستور العمل و نظام حقوقی سرمایه گذاری و بهره برداری از سایت های محیط زیستی باید به روشنی برای سرمایه گذاران مشخص شود تا شاهد استفاده بهینه از ظرفیت های طبیعی برای توسعه گردشگری در کشور باشیم.

پارسایی ادامه داد: از همه تشویق ها و تسهیلات ممکن برای ترغیب حضور سرمایه گذاران در سایت های محیط زیستی استان باید استفاده کنیم تا شاهد شکسته شدن قفل توسعه گردشگری در حوزه محیط زیست باشیم.

وی با تاکید بر این که صنایع مستقر در استان فارس باید در خصوص مسئولیت های اجتماعی خود به ویژه در ارتباط با محیط زیست متعهد و کوشا باشند، گفت: حراست و حفاظت از محیط زیست وظیفه ای همگانی و بر عهده همه آحاد جامعه است و سازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی از همه مردم این امر خطیر را بر عهده گرفته است؛ بنابراین اهمال و بی توجهی به این موضوع قابل پذیرش و جبران نیست.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به این که راهنمایان گردشگری استان، ظرفیت بسیار موثری برای پیشبرد اهداف محیط زیست در سطح جامعه هستند، گفت: راهنمایان گردشگری مخاطبان زیادی دارند و می توانند با معرفی اهمیت و تاثیر داشته های محیط زیستی بر پایداری و کیفیت زندگی انسان ها، مانع از تخریب این ظرفیت ها توسط سودجویان و جلب مشارکت مردم و جوامع محلی برای حفاظت دقیق تر از سایت های محیط زیست شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت بی نظیر این استان در حوزه محیط زیست، از آمادگی این اداره کل برای تدوین بسته های سرمایه گذاری گردشگری در سایت های محیط زیستی فارس خبر داد.

لیلا تاجگردون با بیان این که نمونه های موفق سرمایه گذاری گردشگری در سایت های محیط زیستی در سطح کشور وجود دارد و مورد حمایت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد، افزود: تقویت همکاری دستگاه های مسئول در زمینه جذب سرمایه گذاران علاقه مند به فعالیت در سایت های محیط زیستی، باعث تقویت حفاظت از این سایت ها و گسترش گردشگری در استان فارس خواهد شد.

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