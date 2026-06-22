به گزارش ایلنا، محمود رضایی کوچی در پنجمین نشست کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان با اشاره به اهمیت برگزاری منظم این کارگروه در تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری اظهار داشت: تمامی طرح‌های مصوب در این کارگروه، پیوست‌های دقیق محیط زیستی دارند؛ ما به دنبال توسعه‌ای هستیم که میراث طبیعی استان فارس را برای نسل‌های آینده حفظ کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تاکید بر رویکرد عدالت‌محور دولت در توزیع امکانات، افزود: در این جلسه طرح‌های متنوعی در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری بررسی شد. نگاه ما در آمایش سرزمین، نگاهی جامع است؛ به گونه‌ای که توسعه شهری نباید مانع از رشد مناطق روستایی و عشایری شود، بلکه این دو باید در کنار هم و به صورت مکمل حرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: تصویب طرح‌های مربوط به توسعه سکونتگاه‌های روستایی و ساماندهی مناطق عشایری از جمله نقاط قوت این جلسه بود که نویدبخش بهبود کیفیت زندگی و ماندگاری جمعیت در این مناطق است.

معاون استاندار فارس در پایان بر حمایت قاطع استانداری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: پیام ما به فعالان اقتصادی این است که کارگروه زیربنایی، پشتیبان طرح‌های کارشناسی‌شده و مولد است. با کوتاه کردن فرآیندهای اداری و نگاه مثبت اعضای کارگروه، تلاش می‌کنیم مسیر آبادانی استان فارس هموارتر از گذشته طی شود.

گفتنی است در این نشست، تعدادی از طرح‌های تولیدی و خدماتی در شهرستان‌های مختلف استان پس از بحث و تبادل نظر کارشناسی، مورد تایید نهایی قرار گرفت تا جهت اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود.

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