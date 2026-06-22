معاون استاندار فارس تاکید کرد:
توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیستمحیطی امکانپذیر نیست
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس گفت: توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیستمحیطی امکانپذیر نیست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تاکید بر رویکرد عدالتمحور دولت در توزیع امکانات، افزود: در این جلسه طرحهای متنوعی در حوزههای صنعتی، کشاورزی و گردشگری بررسی شد. نگاه ما در آمایش سرزمین، نگاهی جامع است؛ به گونهای که توسعه شهری نباید مانع از رشد مناطق روستایی و عشایری شود، بلکه این دو باید در کنار هم و به صورت مکمل حرکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: تصویب طرحهای مربوط به توسعه سکونتگاههای روستایی و ساماندهی مناطق عشایری از جمله نقاط قوت این جلسه بود که نویدبخش بهبود کیفیت زندگی و ماندگاری جمعیت در این مناطق است.
معاون استاندار فارس در پایان بر حمایت قاطع استانداری از سرمایهگذاران بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: پیام ما به فعالان اقتصادی این است که کارگروه زیربنایی، پشتیبان طرحهای کارشناسیشده و مولد است. با کوتاه کردن فرآیندهای اداری و نگاه مثبت اعضای کارگروه، تلاش میکنیم مسیر آبادانی استان فارس هموارتر از گذشته طی شود.
گفتنی است در این نشست، تعدادی از طرحهای تولیدی و خدماتی در شهرستانهای مختلف استان پس از بحث و تبادل نظر کارشناسی، مورد تایید نهایی قرار گرفت تا جهت اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ شود.