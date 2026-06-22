کشاورزان از آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی خودداری کنند

به گزارش ایلنا از قزوین، فرزاد خوش‌اخلاق با اعلام این خبر گفت: مطابق ماده 20 قانون هوای پاک نیز سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی در مزارع ممنوع بوده و با متخلفان به‌عنوان مجرم برخورد می‌شود.

خوش‌اخلاق با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم، جو و کلزا در سطح استان و خشک شدن علف‌های هرز در حاشیه مزارع و مراتع، گفت: با توجه به سابقه وقوع آتش‌سوزی‌های عمدی و غیرعمدی در سال‌های گذشته، لازم است کشاورزان نسبت به پیشگیری از بروز این حوادث اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

وی از کشاورزان خواست پس از برداشت محصول، در سریع‌ترین زمان ممکن با انجام عملیات شخم و دیسک، نسبت به حذف علف‌های هرز خشک حاشیه مزارع اقدام کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: آتش زدن بقایای گیاهی علاوه بر آلودگی محیط زیست، موجب کاهش مواد آلی و حاصلخیزی خاک، از بین رفتن حشرات مفید و شکارگر، فشردگی خاک، کاهش رطوبت و تبادلات گازی خاک و همچنین کاهش جمعیت میکروارگانیسم‌های مفید خاک می‌شود.

وی همچنین از مالکان اراضی زراعی اجاره‌ای خواست هنگام انعقاد قرارداد، موضوع حفاظت از اراضی و محیط زیست را در متن اجاره‌نامه درج کرده و تضمین‌های لازم را برای جلوگیری از آتش زدن بقایای گیاهی و جمع‌آوری پسماندهای آلاینده از بهره‌برداران دریافت کنند تا از پیامدهای قانونی احتمالی پیشگیری شود.

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