به گزارش ایلنا، رضا دلفانی، امروز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، عملکرد و دستاوردهای قضایی این مجموعه در سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد و از کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به پرونده‌ها خبر داد.

وی با اشاره به گستردگی خدمات قضایی در مرکز استان گفت: دادگاه‌های عمومی و انقلاب خرم‌آباد با بهره‌گیری از ظرفیت بیش از ۴۰ شعبه فعال در حوزه‌های کیفری ۲، حقوقی، خانواده، انقلاب و دادگاه‌های صلح، به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز لرستان با اعلام آمار عملکردی سال ۱۴۰۴ گفت: در سالی که گذشت، قریب به ۶۷ هزار پرونده به محاکم مرکز استان وارد شد. با مجاهدت و تلاش شبانه‌روزی همکاران قضایی و اداری، حدود ۶۸ هزار فقره پرونده مختومه شد. این عملکرد مثبت بدان معناست که ما نه تنها به تمامی ورودی‌های سال جاری رسیدگی کردیم، بلکه موفق شدیم بخشی از پرونده‌های انباشته از سنوات قبل را نیز تعیین تکلیف کنیم.

وی افزود: رسیدگی به پرونده‌هایی که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده‌اند در دستورکار قرار دارد.

دلفانی به اولویت‌بندی در رسیدگی‌ها اشاره کرد و افزود: رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن همواره از اولویت‌های اصلی بوده و خوشبختانه شاهد کاهش بیش از ۳۰ درصدی این پرونده‌ها در سال گذشته بودیم. همچنین با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، متوسط زمان دادرسی به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است؛ به طوری که میانگین زمان رسیدگی در دادگاه خانواده ۲۷ روز و در دادگاه‌های صلح ۴۴ روز است.

رئیس محاکم عمومی و انقلاب خرم‌آباد با تاکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضا تصریح کرد: در راستای محرومیت‌زدایی از اقشار آسیب‌پذیر، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس مورد تأکید جدی قرار گرفته است. همچنین در مسیر هوشمندسازی، بیش از ۹۰ درصد ارجاعات به کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی انجام می‌شود که گامی بلند در جهت شفافیت و عدالت است.

دلفانی با اشاره به انضباط اداری حاکم بر محاکم مرکز لرستان گفت: بر اساس معیارهای اعلامی از سوی ریاست قوه قضاییه، در سال ۱۴۰۴ هیچ شعبه نامتعارفی (شعبه با موجودی بیش از حد استاندارد) در مرکز استان نداشتیم که این امر نشان‌دهنده توازن مطلوب میان ورودی و خروجی پرونده‌هاست.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاران خود یادآور شد: همکاران ما در تمامی ایام، حتی در شرایط خاص و بحرانی، با استقرار شبانه‌روزی در محل کار، اجازه ندادند خللی در ارائه خدمات قضایی به مردم شریف ایجاد شود. تمام تلاش ما جلب حداکثری رضایتمندی مردم عزیز است.

انتهای پیام/