به گزارش ایلنا، معین‌ رضا فرخنده در این رابطه افزود: این آتش‌سوزی ساعاتی پیش رخ داد و کانون آتش‌سوزی طبقه ششم هتل مذکور بود. آتش‌نشانان به سرعت به محل حادثه اعزام شدند و ضمن تخلیه مسافران حریق را مهار کردند.

وی به تلفات و خسارات جانی احتمالی حادثه آتش‌سوزی هتل خیابان مدرس شهر مشهد اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این حادثه آتش‌سوزی تلفات جانی در پی نداشت و در حال حاضر عملیات تهویه دود در دست انجام است.

انتهای پیام/