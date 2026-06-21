آتشسوزی یک هتل در خیابان مدرس شهر مشهد
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد به وقوع حادثه آتشسوزی در این شهر اشاره کرده و گفت: یک هتل در خیابان مدرس شهر مشهد دچار آتشسوزی شد، اما حریق به سرعت توسط آتشنشانان مهار شد.
به گزارش ایلنا، معین رضا فرخنده در این رابطه افزود: این آتشسوزی ساعاتی پیش رخ داد و کانون آتشسوزی طبقه ششم هتل مذکور بود. آتشنشانان به سرعت به محل حادثه اعزام شدند و ضمن تخلیه مسافران حریق را مهار کردند.
وی به تلفات و خسارات جانی احتمالی حادثه آتشسوزی هتل خیابان مدرس شهر مشهد اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این حادثه آتشسوزی تلفات جانی در پی نداشت و در حال حاضر عملیات تهویه دود در دست انجام است.