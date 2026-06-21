تجلیل از مدال آوران دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در مسابقات جهانی اختراعات روسیه
در مراسمی با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس و جمعی از مدیران و مسئولان دانشگاه، از ۶ دانشجوی مدالآور و مخترع دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در رشتههای کامپیوتر، گرافیک و مهندسی پزشکی تجلیل شد.
به گزارش ایلنا، در این آیین، از محمدعرفان رضایی، زهرا ملایی، علی حقپرست، راحیل قائدیان، محمد ترابی و امیرعباس مقیمی که در رشتههای کامپیوتر، گرافیک و مهندسی پزشکی موفق به کسب مدال و افتخارآفرینی شدهاند، قدردانی به عمل آمد.
این مراسم با همکاری معاونت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه برگزار شد و در آن محمدرضا قائدی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس و بابک منصوری معاون باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با اشاره به اهمیت اختراعات و نوآوریهای دانشجویی، نقش پژوهش و خلاقیت را در توسعه علمی و ارتقای جایگاه دانشگاه مورد تأکید قرار دادند.
مسئولان دانشگاه در این نشست ضمن تقدیر از تلاشهای علمی دانشجویان، بر حمایت از ایدههای نوآورانه، فعالیتهای فناورانه و ظرفیتهای نخبگانی دانشجویان تأکید کردند.
این آیین با حضور خانوادههای دانشجویان مدالآور برگزار شد و فرصتی برای قدردانی از تلاشهای علمی دانشجویان و حمایتهای خانوادههای آنان فراهم آورد.
در پایان مراسم نیز با اهدای لوح تقدیر، تندیس و هدایایی از سوی رئیس دانشگاه و مسئولان حاضر، از دانشجویان مدالآور و مخترع دانشگاه آزاد اسلامی شیراز تجلیل شد.