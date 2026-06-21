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صدور ۶۵ مجوز تغییر کاربری قانونی در اراضی کشاورزی فارس

صدور ۶۵ مجوز تغییر کاربری قانونی در اراضی کشاورزی فارس
کد خبر : 1802451
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مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از صدور ۶۵ مجوز قانونی تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغی این استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد و گفت: این مجوزها که از طریق کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صادر شده‌ است.

به گزارش ایلنا، نبی‌اله یزدی اظهار کرد: این مجوزها شامل طرح‌های مختلفی از جمله الحاق به طرح هادی، احداث اتاقک کارگری و نگهبانی، بسته‌بندی مواد غذایی، احداث نیروگاه‌های خورشیدی و گلخانه بود و پرونده‌های مربوطه پس از بررسی، به کارگروه امور زیربنایی استان ارسال شده است.

وی با تأکید بر عزم جدی در حفظ کاربری اراضی کشاورزی، خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر کاربری بدون مجوز رسمی، عملی غیرقانونی است و با متخلفان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

یزدی همچنین از خریداران زمین‌های کشاورزی و باغی درخواست کرد تا پیش از نهایی کردن هرگونه معامله، نسبت به استعلام وضعیت کاربری اراضی از مراجع ذی‌صلاح، به ویژه سازمان جهاد کشاورزی، اقدام نمایند تا از هرگونه تبعات قانونی احتمالی پیشگیری شود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اعلام کرد: تمرکز بر صدور مجوز برای فعالیت‌های مرتبط با تولید گامی در جهت بهینه‌سازی بهره‌وری از اراضی کشاورزی است. جدیت در پیگیری استعلام‌های قانونی، ضمن پیشگیری از تخریب بی‌رویه زمین‌های زراعی، امنیت سرمایه‌گذاری برای خریداران و کشاورزان را افزایش می‌دهد و این رویکرد ترکیبی از حفاظت قانونی و توسعه زیرساختی، تعادلی هوشمندانه میان حفظ منابع ملی و نیازهای روز اقتصاد کشاورزی استان فارس برقرار می‌کند.

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