بازدید رئیس کل دادگستری گیلان از یک واحد صنعتی

به گزارش ایلنا از رشت، رئیس‌کل دادگستری استان گیلان در آستانه هفته قوه قضائیه و در جریان بازدید از یک واحد تولیدی فعال در حوزه تولید کپسول‌های آتش‌نشانی و اکسیژن، در شهرک صنعتی سپیدرود رشت، با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» از سوی رهبر معظم انقلاب، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را مهم‌ترین مسیر تحقق این راهبرد ملی دانست و گفت: رونق تولید؛ توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

مجید الهیان در این بازدید با اشاره به جایگاه ویژه مسائل اقتصادی در منویات رهبر معظم انقلاب شهید و همچنین حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای گفت: طی سال‌های گذشته همواره محور اصلی نامگذاری سال‌ها، توجه به اقتصاد، تولید، سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی بوده است و امسال نیز توسط مقام معظم رهبری با نامگذاری اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، اهمیت این موضوع بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی بدون حمایت عملی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر نیست و همه دستگاه‌ها باید در مسیر رفع موانع تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار هم‌افزایی و همکاری داشته باشند.

رئیس‌کل دادگستری گیلان با بیان اینکه تولید، نیازمند عشق، اراده و حمایت جدی است، گفت: هر زمان از واحد‌های تولیدی موفق بازدید می‌کنیم، امید و انگیزه بیشتری برای ادامه مسیر توسعه در جامعه ایجاد می‌شود و امروز نیز شاهد فعالیت مجموعه‌ای هستیم که برای ۱۱۷ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و علاوه بر تأمین نیاز‌های داخلی، در حوزه صادرات نیز عملکرد موفقی دارد.

مجید الهیان با قدردانی از تلاش مدیران و کارگران این واحد تولیدی گفت: معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تولیدی استان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که آگاهی مردم از این دستاورد‌ها موجب افزایش امید اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید با اعتبارسنجی صحیح و حمایت از فعالان واقعی حوزه تولید، نقش مؤثرتری در رونق اقتصادی ایفا کنند، شرایط اقتصادی و نوسانات بازار در بسیاری از موارد خارج از اختیار تولیدکنندگان است و این مسئله ضرورت حمایت بیشتر از واحد‌های تولیدی را دوچندان می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان گیلان همچنین با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف زمین‌های صنعتی واگذار شده‌ای که مورد استفاده قرار نگرفته‌اند گفت: زمین‌هایی که در اختیار افراد بدون صلاحیت قرار گرفته یا بدون استفاده باقی مانده‌اند، باید مطابق ظرفیت‌های قانونی بازپس گرفته شده و در اختیار سرمایه‌گذاران واجد شرایط قرار گیرند تا زمینه توسعه صنعتی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید فراهم شود.

مجید الهیان در پایان تأکید کرد: توسعه استان در گرو تقویت تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار است و دستگاه قضایی نیز با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، شورای حفظ حقوق بیت‌المال و ستاد حمایت از سرمایه‌گذاری، در کنار تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران خواهد بود.

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