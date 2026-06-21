انفجار گاز در شیبان خوزستان سه کشته و چهار مصدوم بر جای گذاشت
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از وقوع انفجار ناشی از نشت گاز در یک ساختمان مسکونی دو طبقه در شهر شیبان خبر داد و گفت: این حادثه منجر به جان باختن سه نفر و مصدومیت چهار نفر شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از اعزام نیروهای امدادی به محل انفجار یک واحد مسکونی در شهر شیبان از توابع شهرستان باوی خبر داد.
مریم شهریاری اظهار کرد: پس از دریافت گزارش وقوع انفجار ناشی از نشت گاز شهری، تیمهای عملیاتی آتشنشانی در کوتاهترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی و آواربرداری را آغاز کردند.
وی با اشاره به خسارات گسترده ناشی از این حادثه افزود: انفجار در طبقه دوم یک ساختمان دو طبقه رخ داده و شدت آن به حدی بوده که این بخش از ساختمان به طور کامل تخریب شده است.
شهریاری ادامه داد: نیروهای امدادی پس از جستوجو در محل موفق به خارج کردن افراد گرفتار در زیر آوار شدند که متأسفانه سه نفر در این حادثه جان باختند و چهار نفر دیگر نیز مصدوم شدند.
به گفته وی، مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه امدادی برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و عملیات ایمنسازی محل همچنان ادامه دارد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی اهواز همچنین گفت: علت اصلی وقوع این انفجار پس از بررسیهای کارشناسی اعلام خواهد شد.
وی از شهروندان خواست در صورت احساس بوی گاز، ضمن خودداری از ایجاد هرگونه جرقه یا استفاده از تجهیزات برقی، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۵ به آتشنشانی اطلاع دهند و نسبت به سرویس و بازبینی دورهای تجهیزات گازسوز حساسیت بیشتری داشته باشند.