باند فرودگاه بوشهر آماده بهرهبرداری شد
مدیرکل فرودگاههای استان بوشهر گفت: باند فرودگاه بوشهر که در جریان تهاجم دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی هدف قرار گرفته بود، پس از انجام عملیات بازسازی و ترمیم، اکنون آماده ارائه خدمات پروازی شدهاست.
به گزارش ایلنا، عباس اسماعیلی روز شنبه اظهار کرد: با توجه به آسیب وارد شده به باند فرودگاه بوشهر در جریان تهاجم دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، عملیات بازسازی و ترمیم در کوتاهترین زمان انجام شد و اکنون باند این فرودگاه آماده بهرهبرداری است.
وی افزود: همچنین در پی آسیب وارد شده به سالن پروازهای داخلی، در زمان حاضر سالن پروازهای خارجی فرودگاه بوشهر برای ارائه خدمات به مسافران آماده است.
مدیرکل فرودگاههای استان بوشهر بیان کرد: با مهیا بودن شرایط به محض اعلام نهادهای ذیربط از جمله سازمان هواپیمایی، فعالیت پروازی در فرودگاههای بوشهر و عسلویه از سر گرفته میشود.
اسماعیلی یادآور شد: فرودگاه عسلویه در این مدت مشکلی از این نظر نداشته و هماکنون در صورت صدور مجوز آماده ارائه خدمات است.
وی درباره وضعیت فرودگاه خارگ نیز گفت: باند و برج کنترل این فرودگاه نیز در ایام جنگ مورد هدف قرار گرفت.
اسماعیلی گفت: فرودگاه جزیره خارگ به محض انجام عملیات ترمیم و بهسازی و اعلام رسمی، پروازهای خود را از سر خواهد گرفت.