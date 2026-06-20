به گزارش خبرنگار ایلنا از کرج، برنامه ساماندهی و احیای باغ فاتح کرج وارد مرحله تدوین نقشه راه اجرایی شده است؛ برنامه‌ای که با مشارکت دستگاه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی و خدماتی، به دنبال بازتعریف کارکرد این مجموعه تاریخی در قالب یک فضای فرهنگی، گردشگری و اجتماعی است.

نادر زینالی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز، با اعلام این خبر گفت: در نشستی مشترک با حضور نمایندگان دفتر فنی استانداری البرز، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت آب و فاضلاب و دیگر دستگاه‌های مرتبط، آخرین وضعیت باغ فاتح و راهکارهای ساماندهی، حفاظت و بهره‌برداری از این مجموعه بررسی شد.

وی با اشاره به جایگاه باغ فاتح در ساختار شهری کرج اظهار کرد: این باغ یکی از معدود فضاهای ارزشمند شهر است که همزمان از ظرفیت‌های تاریخی، زیست‌محیطی و اجتماعی برخوردار بوده و می‌تواند به عنوان یکی از پهنه‌های شاخص گردشگری شهری و فرهنگی استان ایفای نقش کند.

زینالی افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد باغ فاتح در کنار برخورداری از قابلیت‌های قابل توجه، با چالش‌هایی همچون فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها، ناهماهنگی برخی کاربری‌ها و نیاز به ساماندهی کالبدی روبه‌رو است؛ موضوعی که ضرورت تدوین یک برنامه جامع و هماهنگ میان دستگاه‌های مسئول را دوچندان می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی البرز با بیان اینکه محور اصلی این طرح، حفظ هویت تاریخی مجموعه در کنار ارتقای کیفیت خدمات عمومی است، گفت: در نشست تخصصی برگزارشده، پیشنهادهای مختلفی برای بهبود دسترسی شهروندان، تقویت کارکردهای فرهنگی و گردشگری، حفاظت از عناصر هویتی باغ و ارتقای کیفیت محیطی مطرح شد که پس از بررسی‌های کارشناسی، مبنای تدوین نقشه اجرایی پروژه قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر اینکه احیای باغ‌های تاریخی در بسیاری از شهرهای دنیا به توسعه گردشگری شهری و افزایش کیفیت زندگی شهروندان منجر شده است، اظهار کرد: باغ فاتح نیز این ظرفیت را دارد که به یکی از مقصدهای مهم گردشگری کرج تبدیل شود؛ البته تحقق این هدف مستلزم اجرای طرحی مبتنی بر مطالعات علمی، مشارکت دستگاه‌های تخصصی و مدیریت یکپارچه است.

زینالی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان البرز گفت: همجواری با تهران و برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری استان ایجاد کرده است و بهره‌گیری از فضاهایی مانند باغ فاتح می‌تواند حلقه اتصال میراث فرهنگی، گردشگری و زندگی شهری باشد.

وی ادامه داد: رویکرد مدیریت استان در حوزه بازآفرینی شهری، حفظ هویت تاریخی در کنار ارتقای کیفیت فضاهای عمومی است و ساماندهی باغ فاتح نیز در همین چارچوب و به عنوان بخشی از برنامه جامع بازآفرینی شهری دنبال می‌شود، نه یک پروژه مقطعی.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که پروژه‌های مرتبط با میراث فرهنگی و فضاهای عمومی تنها در سایه هماهنگی نهادی و مشارکت مستمر دستگاه‌های مسئول به نتیجه مطلوب می‌رسند؛ از این‌رو مقرر شده است پس از تکمیل مطالعات، نقشه راه اجرایی ساماندهی باغ فاتح با لحاظ تمامی ملاحظات میراثی، زیست‌محیطی و شهرسازی تدوین و وارد فاز اجرا شود.

زینالی در پایان تأکید کرد: حفاظت از میراث تاریخی و ارتقای کیفیت زندگی شهری دو هدف مکمل در برنامه‌های میراث‌فرهنگی البرز است و احیای باغ فاتح نیز به عنوان یکی از اولویت‌های توسعه فرهنگی و گردشگری استان با جدیت دنبال خواهد شد.

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