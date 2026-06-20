قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
سکه و طلا امروز در بازار با علی رغم کاهش انس جهانی با افزایش قیمت همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۶ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۸۶ میلیون تومان
ربع سکه ۴۹ میلیون تومان
سکه گرمی ۲۶ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۶ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان در حال معامله است.
قیمت انس جهانی طلا به ۴۱۵۶ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۶۳ هزار تومان معامله می شود.