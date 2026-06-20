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۱۵ لیتر در ثانیه به ظرفیت آب آشامیدنی شهر محمود آباد نمونه شهرستان قزوین اضافه شد

۱۵ لیتر در ثانیه به ظرفیت آب آشامیدنی شهر محمود آباد نمونه شهرستان قزوین اضافه شد
کد خبر : 1801651
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مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان قزوین گفت: با هدف تأمین پایدار آب شرب و مقابله با تنش‌های آبی در ایام گرم سال و اوج مصرف، عملیات تجهیز و بهره‌برداری از یک حلقه چاه جدید تامین آب،با ظرفیت ۱۵ لیتر بر ثانیه به اتمام رسید و در حال حاضر به صورت شبانه روزی تعداد ۶ حلقه چاه در مدار است.

به گزارش ایلنا از قزوین، حسین رجب‌پور در این رابطه گفت: با هدف تأمین پایدار آب شرب و مقابله با تنش‌های آبی در ایام گرم سال و اوج مصرف، عملیات تجهیز و بهره‌برداری از یک حلقه چاه جدید تامین آب،با ظرفیت ۱۵ لیتر بر ثانیه به اتمام رسید و در حال حاضر به صورت شبانه روزی تعداد ۶ حلقه چاه در مدار  است.

وی افزود: شایان ذکر است که مراحل اولیه پیش از این انجام شده بود و در بازه زمانی اخیر، اقدامات مربوط به تجهیزات فنی، عملیاتی با اعتباری معادل ۷۵ میلیارد ریال صورت پذیرفت تا فشار آب در بخش‌های مختلف شهر بهینه‌سازی شود.

در پایان، مدیریت آب و فاضلاب شهرستان از شهروندان شریف و فهیم شهر محمود اباد نمونه تقاضا نمود تا با اتخاذ رویکرد مصرف بهینه، آبفا را در ارائه خدمات مستمر یاری رسانند.

رجب‌پور همچنین تأکید کرد که جهت توزیع عادلانه و مناسب آب برای تمامی مشترکین، ضروری است تأسیسات پمپاژ و مخازن ذخیره به صورت استاندارد نصب گردند و از نصب پمپ‌های مستقیم بر روی شبکه که اقدامی غیرقانونی است، اکیداً خودداری کنند.

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