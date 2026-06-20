۱۵ لیتر در ثانیه به ظرفیت آب آشامیدنی شهر محمود آباد نمونه شهرستان قزوین اضافه شد

به گزارش ایلنا از قزوین، حسین رجب‌پور در این رابطه گفت: با هدف تأمین پایدار آب شرب و مقابله با تنش‌های آبی در ایام گرم سال و اوج مصرف، عملیات تجهیز و بهره‌برداری از یک حلقه چاه جدید تامین آب،با ظرفیت ۱۵ لیتر بر ثانیه به اتمام رسید و در حال حاضر به صورت شبانه روزی تعداد ۶ حلقه چاه در مدار است.

وی افزود: شایان ذکر است که مراحل اولیه پیش از این انجام شده بود و در بازه زمانی اخیر، اقدامات مربوط به تجهیزات فنی، عملیاتی با اعتباری معادل ۷۵ میلیارد ریال صورت پذیرفت تا فشار آب در بخش‌های مختلف شهر بهینه‌سازی شود.

در پایان، مدیریت آب و فاضلاب شهرستان از شهروندان شریف و فهیم شهر محمود اباد نمونه تقاضا نمود تا با اتخاذ رویکرد مصرف بهینه، آبفا را در ارائه خدمات مستمر یاری رسانند.

رجب‌پور همچنین تأکید کرد که جهت توزیع عادلانه و مناسب آب برای تمامی مشترکین، ضروری است تأسیسات پمپاژ و مخازن ذخیره به صورت استاندارد نصب گردند و از نصب پمپ‌های مستقیم بر روی شبکه که اقدامی غیرقانونی است، اکیداً خودداری کنند.

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