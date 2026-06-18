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فرمانده انتظامی بابل خبر داد:

دستگیری سارق 60 میلیاردی طلاجات از یک منزل مسکونی در شهرستان بابل

دستگیری سارق 60 میلیاردی طلاجات از یک منزل مسکونی در شهرستان بابل
کد خبر : 1801195
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فرمانده انتظامی شهرستان بابل با بیان اینکه سارق طلاجات با 60 میلیارد ریال سرقت از یک منزل مسکونی، شناسایی و دستگیر شد، گفت: در پی اعلام سرقت مقادیر قابل توجهی طلاجات از منزل شهروندی، رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی بابل قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، سرهنگ قاسم عزیزی افزود: در تحقیقات پلیس مشخص شد مال‌باخته به دلیل دوستی و اعتماد، کلید منزل خود را در اختیار یکی از دوستان خود قرار داده است. وی نیز با رفت‌‌وآمدهای مکرر به منزل، از محل نگهداری طلاجات اطلاع پیدا کرده و اقدام به سرقت طلاجات به ارزش 60 میلیارد ریال کرده است.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی پلیسی، بررسی سرنخ‌ها و جمع‌آوری ادله، موفق به شناسایی سارق مذکور شدند. متهم پس از دستگیری و مواجهه با مستندات موجود، به بزه انتسابی خود اعتراف کرده است. در ادامه، تمامی طلاجات سرقت شده کشف شده و به مال‌باخته بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل اظهار داشت: متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است. در این راستا از شهروندان تقاضا می‌شود از در اختیار قرار دادن کلید منزل و افشای محل نگهداری اموال ارزشمند خودداری کنند. همچنین در صورت مشاهده موارد مشکوک از طریق سامانه پلیس 110 اطلاع دهند.

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