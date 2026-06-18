دستگیری سارق 60 میلیاردی طلاجات از یک منزل مسکونی در شهرستان بابل

به گزارش ایلنا، سرهنگ قاسم عزیزی افزود: در تحقیقات پلیس مشخص شد مال‌باخته به دلیل دوستی و اعتماد، کلید منزل خود را در اختیار یکی از دوستان خود قرار داده است. وی نیز با رفت‌‌وآمدهای مکرر به منزل، از محل نگهداری طلاجات اطلاع پیدا کرده و اقدام به سرقت طلاجات به ارزش 60 میلیارد ریال کرده است.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی پلیسی، بررسی سرنخ‌ها و جمع‌آوری ادله، موفق به شناسایی سارق مذکور شدند. متهم پس از دستگیری و مواجهه با مستندات موجود، به بزه انتسابی خود اعتراف کرده است. در ادامه، تمامی طلاجات سرقت شده کشف شده و به مال‌باخته بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل اظهار داشت: متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است. در این راستا از شهروندان تقاضا می‌شود از در اختیار قرار دادن کلید منزل و افشای محل نگهداری اموال ارزشمند خودداری کنند. همچنین در صورت مشاهده موارد مشکوک از طریق سامانه پلیس 110 اطلاع دهند.

انتهای پیام/