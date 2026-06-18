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رئیس اورژانس استان خبر داد:

10 مصدوم دستاورد وقوع 2 حادثه رانندگی در استان یزد

10 مصدوم دستاورد وقوع 2 حادثه رانندگی در استان یزد
کد خبر : 1801194
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رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد به وقوع حوادث رانندگی منجر به مصدومیت در استان اشاره کرده و گفت: وقوع 2 حادثه رانندگی در شهر یزد و محور انار به مهریز 10 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، جواد سهیلی به تشریح جزئیات این حوادث رانندگی اشاره داشته و افزود: در نخستین حادثه رانندگی اتفاق افتاده در استان یزد، بر اثر برخورد 2 دستگاه خودروی سواری پراید و یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 به یکدیگر در بلوار مدرس شهر یزد، 5 نفر مصدوم شدند.

وی ادامه داد: بلافاصله بعد از دریافت گزارش این حادثه رانندگی، کدهای امدادی اورژانس 115 به محل وقوع این حادثه اعزام شدند. نیروهای اورژانس 2 نفر از مصدومان را جهت‌ ادامه درمان به بیمارستان شهدای کارگر و همچنین 3 مصدوم دیگر را به بیمارستان شهید صدوقی منتقل کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد اظهار داشت: همچنین در دومین حادثه رانندگی به وقوع پیوسته در استان، در پی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور مواصلاتی انار به مهریز، 5 نفر مصدوم شدند.

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