بازپرس دادسرای زبرخان خبر داد:
وقوع نزاع و درگیری منجر به قتل در شهرستان زبرخان / گلوله پسر در قلب پدر و مادر جای گرفت
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زبرخان به وقوع نزاع و درگیری منجر به قتل اشاره کرده و گفت: شلیک با اسلحه غیرمجاز ، 2 تن از اعضای یک خانواده را در شهر خور برخان از توابع شهرستان زبرخان در استان خراسان رضوی به کام مرگ کشاند.
به گزارش ایلنا، امیر سلیمانی افزود: در پی اعلام خبر وقوع قتل یک زوج میانسال در شهر خور برخان، بلافاصله تحقیقات اولیه با حضور بازپرس، فرماندهی انتظامی شهرستان، کارآگاهان پلیس آگاهی و رییس پزشکی قانونی در صحنه وقوع حادثه قتل آغاز شد.
وی ادامه داد: با تحقیقات به عمل آمده در این پرونده مشخص شد هفته گذشته پسر جوان این خانواده با عدهای نزاع و درگیری داشته است. در پی نزاع سابق، 4 نفر از طرف مقابل شب گذشته مقابل در منزل این خانواده حاضر شده و قصد درگیری مجدد را داشتند.
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زبرخان به تشریح ادامه اتفاقات این حادثه اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در این راستا پدر و مادر خانواده جلوی درب منزل حاضر شدند تا با صحبت و آرام کردن طرف مقابل از متشنج شدن فضا جلوگیری کنند.
سلیمانی تصریح کرد: ناگهان پسر جوان خانواده که در منزل اسلحه غیرمجاز نگهداری میکرده است از داخل منزل اقدام به شلیک 3 گلوله میکند. در این حادثه نزاع و درگیری متأسفانه گلولهها به پدر و مادر خود خانواده اصابت کرده و موجب کشته شدن آنها میشود.
وی به اقدامات انتظامی و قضایی انجام شده در این پرونده اشاره کرده و بیان داشت: با بررسی محل حادثه توسط کارآگاهان و کارشناسان مشخص شد ضارب، فرزند خانواده بوده است. قاتل با قرار قانونی بازداشت و راهی زندان شده و اسلحه وی نیز توقیف شده است.