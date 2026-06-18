افزایش تدریجی رطوبت و شرجی در خوزستان تا روز یکشنبه / دمای هوا به ۴۹ درجه و بالاتر میرسد
ادارهکل هواشناسی خوزستان از افزایش تدریجی رطوبت و پدیده شرجی در مناطق مختلف استان از اواخر روز پنجشنبه خبر داد و اعلام کرد این شرایط تا اواسط روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، از اواخر وقت پنجشنبه تا اواسط روز یکشنبه، بهویژه در ساعات صبح و شام، جریانات جنوبی بهتدریج موجب افزایش رطوبت و وقوع پدیده شرجی در خوزستان خواهد شد.
این پدیده در ابتدا سواحل و مناطق جنوب شرقی تا جنوب غربی استان را تحت تأثیر قرار میدهد و در روزهای جمعه و شنبه علاوه بر مناطق ساحلی و جنوبی، بخشهای مرکزی و غربی خوزستان را نیز فرا میگیرد.
طبق پیشبینیها، از روز یکشنبه از شدت شرجی کاسته میشود، اما سواحل و مناطق جنوب شرقی استان همچنان با افزایش رطوبت هوا مواجه خواهند بود.
همچنین از اواسط روز یکشنبه تا اواخر روز سهشنبه، وزش باد با سرعت متوسط تا نسبتاً شدید در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان پیشبینی شده است.
هواشناسی خوزستان اعلام کرده است روند افزایش دما تا روز دوشنبه ادامه دارد و طی روزهای یکشنبه و دوشنبه، وقوع دماهای ۴۹ درجه سانتیگراد و بالاتر در بیشتر مناطق استان، بهجز نواحی مرتفع شرقی و شمالی، مورد انتظار است.
بر اساس گزارشهای ثبتشده در شبانهروز گذشته، شوش با ۴۶.۶ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با ۲۱.۹ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط خوزستان بودهاند.