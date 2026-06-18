کشف ماینرهای قاچاق در شریفیه قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ سید حمیدرضا موسوی پور در شرح این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیر مجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال توسط افرادی سودجو در شهر شریف آباد بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی پس از انجام مجموعه اقدامات دقیق و میدانی و کسب اطمینان از صحت و سقم موضوع به مکانهای مورد نظر اعزام و طی بازرسی به عمل آمده از ۲ منزل مسکونی موفق به کشف ۱۰ دستگاه ماینر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان البرز با اشاره اینکه ارزش ماینرهای کشف شده ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است خاطر نشان کرد در این رابطه برای ۲ فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.

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