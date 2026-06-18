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کشف ماینرهای قاچاق در شریفیه قزوین

کشف ماینرهای قاچاق در شریفیه قزوین
کد خبر : 1801038
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فرمانده انتظامی شهرستان البرز از کشف ۱۰ دستگاه ماینر غیر مجاز به ارزش 220 میلیون تومان از واحد مسکونی در شهر شریفیه خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ سید حمیدرضا موسوی پور در شرح این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیر مجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال توسط افرادی سودجو در شهر شریف آباد بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی پس از انجام مجموعه اقدامات دقیق و میدانی و کسب اطمینان از صحت و سقم موضوع به مکانهای مورد نظر اعزام و طی بازرسی به عمل آمده از ۲ منزل مسکونی موفق به کشف ۱۰ دستگاه ماینر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان البرز با اشاره اینکه ارزش ماینرهای کشف شده ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است خاطر نشان کرد در این رابطه برای ۲ فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.

 

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