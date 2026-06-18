به گزارش ایلنا از قزوین، محسن خیرخواه با اشاره به سطح زیر کشت محصولات زراعی در شهرستان قزوین گفت: در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ بالغ بر ۵ هزار و ۸۸۴ هکتار گندم آبی، ۲۳ هزار هکتار گندم دیم و ۷۲۰ هکتار کلزا در این شهرستان کشت شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط مناسب تولید، برآورد می‌شود بیش از ۴۵ هزار تن گندم و یک هزار و ۸۰۰ تن کلزا از مزارع شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با اشاره به تمهیدات انجام‌شده برای خرید محصولات کشاورزان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون چهار مرکز خرید تضمینی گندم در سطح شهرستان مستقر بوده و فرآیند خرید محصول تولیدکنندگان را انجام می‌دهند.

خیرخواه تأکید کرد: حمایت از کشاورزان و تسهیل در روند تحویل و خرید تضمینی محصولات از اولویت‌های بخش کشاورزی شهرستان در فصل برداشت است.

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