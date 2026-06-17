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طوفان ۱۲۲ کیلومتری در زابل؛ دید افقی به ۷۰۰ متر کاهش یافت

طوفان ۱۲۲ کیلومتری در زابل؛ دید افقی به ۷۰۰ متر کاهش یافت
کد خبر : 1800569
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مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از وزش طوفان شدید گردوخاک در منطقه سیستان خبر داد و گفت: بامداد امروز چهارشنبه بیشینه سرعت باد در زابل به ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت رسید که گردوخاک ناشی از آن دید افقی را تا ۷۰۰ متر کاهش داد.

به گزارش ایلنا، محسن حیدری روز چهارشنبه ، اظهار کرد: همزمان با این پدیده جوی، در شهرستان زهک نیز سرعت باد به ۷۲ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی بر اثر گردوخاک تا حدود یک‌هزار و ۵۰۰ متر کاهش یافت.

وی افزود: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد تا اوایل هفته آینده در شمال سیستان و بلوچستان وزش باد شدید تداوم خواهد داشت و در مناطق مستعد وقوع طوفان گردوخاک دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به پیامدهای گردوخاک بر سلامت عمومی، از شهروندان به‌ویژه بیماران تنفسی، سالمندان، کودکان و سایر گروه‌های حساس خواست از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و در صورت لزوم از ماسک مناسب استفاده کنند.

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