به گزارش خبرنگار ایلنا، سید اسکندر صیدایی روز چهارشنبه بیست و هفتم خرداد ماه ر نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان اظهار کرد: نیاز تخصصی امروز نیازمند مدیریت علمی مبتنی بر داده‌های دقیق، به‌روز و اطمینان‌بخش است و اطلاعات مکانی به‌عنوان فصل مشترک همه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، نقش بی‌بدیلی در برنامه‌ریزی آمایشی دارد.

وی با اشاره به پیشینه ۷۲ساله سازمان نقشه‌برداری، افزود: این سازمان از ابتدای برنامه عمرانی اول، با تجهیزات هوایی، دریایی و ثقل‌سنجی، بیش از شش میلیون تصویر هوایی از سراسر کشور تهیه کرده که سرمایه‌ای گران‌بها برای مدل‌سازی و برنامه‌ریزی به شمار می‌رود.

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور با بیان اینکه این سازمان در عرصه بین‌المللی نیز ریاست کارگروه تلفیق اطلاعات اقتصادی-اجتماعی و مکانی در آسیا و اقیانوسیه را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: سامانه اس‌دی‌آی به‌عنوان نسخه تکامل‌یافته جی‌آی‌اس، امکان اشتراک‌گذاری صدها هزار لایه اطلاعاتی را فراهم کرده و تاکنون ۲۵ هزار لایه در آن بارگذاری شده که استان لرستان از استان‌های موفق در این زمینه است.

صیدایی همچنین از استقرار این سامانه در دفتر رئیس‌جمهور برای دسترسی لحظه‌ای به اطلاعات خبر داد و گفت: تهیه ۲۳ عنوان اطلس ملی بر اساس وظایف قانونی سازمان در شورای عالی نقشه‌برداری به ریاست رئیس‌جمهور در دستور کار است.

وی در پایان با گرامیداشت ایام محرم و یاد شهدا، بر ضرورت تناسب میان کالبد و محتوا در برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای تأکید کرد و از تعامل مثبت استان لرستان در بارگذاری اطلاعات مکانی قدردانی نمود.

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