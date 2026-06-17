به گزارش ایلنا، سیدجمال موسویان روز چهارشنبه اظهار کرد: آتش‌سوزی جنگل‌های گناوه‌لری گچساران که از ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه ظهر روز گذشته(سه شنبه) آغاز شده بود، ساعت دو و ۳۰ دقیقه بامداد امروز با تلاش و ایثار جنگلبانان و همکاری دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مردمی مهار شد.

وی افزود: در عملیات مهار این آتش‌سوزی، بیش از ۲۰۰ نفر از نیروهای منابع طبیعی، مدیریت بحران استانداری، فرمانداری، اداره‌کل حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی، تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی و نیروهای مردمی مشارکت داشتند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط دشوار مهار حریق گفت: سخت‌گذر بودن منطقه، وزش باد شدید و گرمای هوا، عملیات اطفای حریق را با مشکلاتی مواجه کرده بود.

موسویان تصریح کرد: با توجه به تداوم گرمای هوا و احتمال شعله‌ور شدن مجدد آتش، عملیات پایش، مراقبت و خنک‌سازی عرصه با دقت در حال انجام است.

وی ابراز کرد: علت وقوع آتش‌سوزی و میزان خسارت و وسعت عرصه آسیب‌دیده پس از بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.

شهرستان ۱۵۶ هزار نفری گچساران در جنوب غربی کهگیلویه‌وبویراحمد قرار دارد.

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