آتشسوزی جنگلهای گناوهلری گچساران مهار شد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از مهار آتشسوزی جنگلهای منطقه گناوهلری گچساران خبر داد و گفت: عملیات پایش، مراقبت و خنکسازی عرصه همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، سیدجمال موسویان روز چهارشنبه اظهار کرد: آتشسوزی جنگلهای گناوهلری گچساران که از ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه ظهر روز گذشته(سه شنبه) آغاز شده بود، ساعت دو و ۳۰ دقیقه بامداد امروز با تلاش و ایثار جنگلبانان و همکاری دستگاههای اجرایی و نیروهای مردمی مهار شد.
وی افزود: در عملیات مهار این آتشسوزی، بیش از ۲۰۰ نفر از نیروهای منابع طبیعی، مدیریت بحران استانداری، فرمانداری، ادارهکل حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی، تشکلهای محیط زیستی و منابع طبیعی و نیروهای مردمی مشارکت داشتند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط دشوار مهار حریق گفت: سختگذر بودن منطقه، وزش باد شدید و گرمای هوا، عملیات اطفای حریق را با مشکلاتی مواجه کرده بود.
موسویان تصریح کرد: با توجه به تداوم گرمای هوا و احتمال شعلهور شدن مجدد آتش، عملیات پایش، مراقبت و خنکسازی عرصه با دقت در حال انجام است.
وی ابراز کرد: علت وقوع آتشسوزی و میزان خسارت و وسعت عرصه آسیبدیده پس از بررسیهای کارشناسی اعلام خواهد شد.
شهرستان ۱۵۶ هزار نفری گچساران در جنوب غربی کهگیلویهوبویراحمد قرار دارد.