مدیر صندوق بازنشستگی استان خبر داد:
بهرهمندی بیش از ۳۹ هزار بازنشسته لرستانی از خدمات صندوق
مدیر صندوق بازنشستگی لرستان با تشریح آخرین وضعیت آمار بازنشستگان و شاغلین تحت پوشش این صندوق در استان، میانگین حقوق پرداختی به بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ را ۲۱ میلیون و ۸۶ هزار و ۹۸۰ تومان اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسلم سرآهنگ عصر سه شنبه بیست و ششم خرداد ماه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به وضعیت آماری صندوق بازنشستگی کشوری در استان لرستان اظهار کرد: در حال حاضر ۳۹ هزار و ۹۹۴ نفر بازنشسته تحت پوشش این صندوق در استان هستند که از این تعداد ۶۹.۸۲ درصد را مردان و ۳۰.۱۸ درصد را زنان تشکیل میدهند.
وی افزود: همچنین ۱۹ هزار و ۲۷۲ نفر به عنوان شاغلین کسورپرداز و مشترک صندوق بازنشستگی در دستگاههای اجرایی استان مشغول به فعالیت هستند.
مدیر صندوق بازنشستگی لرستان درباره ترکیب بازنشستگان دستگاههای اجرایی تصریح کرد: بیشترین آمار بازنشستگان مربوط به اداره کل آموزش و پرورش با ۷۰ درصد است و پس از آن وزارت بهداشت با ۱۰ درصد و وزارت جهاد کشاورزی با ۵ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند؛ سایر وزارتخانهها نیز در ادامه این لیست جای میگیرند.
سرآهنگ در خصوص شاخصهای سنی و سوابق خدمت بازنشستگان استان گفت: میانگین سن بازنشستگی در لرستان ۵۲ سال و میانگین سنی فعلی بازنشستگان ۶۳ سال است. همچنین میانگین مدت خدمت آنان تا زمان بازنشستگی ۲۸ سال و میانگین مدت پرداخت حقوق توسط صندوق به این عزیزان، ۲۷ سال است.
وی با اشاره به وضعیت حقوقبگیران وراث افزود: هماکنون ۹ هزار و ۳۱۵ نفر از وراث بازنشستگان متوفی، حقوقبگیر صندوق هستند که شامل ۵ هزار و ۵۶۱ همسر، ۳ هزار و ۶۱۷ فرزند، ۱۳۲ مادر، ۴۴ پدر و یک نواده است.
این مسئول در پایان به وضعیت کلی شرایط بازنشستگی اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین بررسیها، ۸۱ درصد تحت پوششها را بازنشستگان، ۱۴ درصد را بازنشستگان متوفی، ۴ درصد را شاغلین متوفی و یک درصد را ازکارافتادگان تشکیل میدهند. وی همچنین خاطرنشان کرد که این صندوق در سال ۱۴۰۴ در راستای حمایت از بازنشستگان، برنامههای ویژهای در حوزه خدمات رفاهی و تسهیلات در نظر گرفته است.
مدیر صندوق بازنشستگی استان لرستان از گسترش دامنه خدمات رفاهی و تسهیلات اعتباری برای بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و برنامههای حمایتی این صندوق برای سال آینده را تشریح کرد و با تأکید بر اهتمام صندوق بازنشستگی کشوری برای ارتقای سطح رفاه بازنشستگان اظهار کرد: در سال جاری بستههای متنوعی شامل خرید اعتباری و تخفیفی محصولات و خدمات برای بازنشستگان در نظر گرفته شد که تمامی این خدمات به صورت غیرحضوری و از طریق درگاه الکترونیک صندوق بازنشستگی قابل بهرهبرداری است.
وی در تشریح این خدمات رفاهی گفت: امکان خرید اعتباری و تخفیفی از فروشگاههای زنجیرهای، خرید محصولات لوازم خانگی، صوتی و تصویری و سیستمهای تهویه مطبوع از برندهای معتبر، و خرید اقساطی از جمله این برنامههاست.
سرآهنگ همچنین به ارائه خدمات بیمهای و گردشگری اشاره کرد و افزود: امکان خرید اعتباری بیمهنامههای شرکت دانا، استفاده از خدمات اقامتی، تفریحی و گردشگری (هتلهای ایرانگردی و جهانگردی)، خرید اعتباری از طریق اپلیکیشن «تارا» و بهرهمندی از خدمات آموزشی دانشگاه صنعتی شریف از دیگر خدماتی است که برای رفاه حال بازنشستگان فراهم شده است.
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری در لرستان در خصوص اقدامات مالی و حمایتی این صندوق در سال جاری تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۷ هزار و ۳۹۳ نفر از بازنشستگان استان موفق به دریافت وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی شدند. همچنین ۱۰۲۵ نفر تسهیلات ۷۵ میلیون تومانی ازدواج و ۷۲ نفر نیز تسهیلات حمایت از پایاننامههای دانشجویی دریافت کردند؛ علاوه بر این، ۴۸ هزار و ۴۷۷ نفر از خدمات بیمه تکمیلی درمان بهرهمند شدند.
سرآهنگ از برنامههای آتی این صندوق برای سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: صندوق بازنشستگی در نظر دارد در سال ۱۴۰۵، میزان بهرهمندی از وامهای ضروری را ۵۰ درصد افزایش دهد. همچنین بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، مبلغ این وام نیز با رشدی ۵۰ درصدی از ۵۰ میلیون تومان به ۷۵ میلیون تومان افزایش خواهد یافت تا گامی دیگر در جهت حمایت معیشتی از بازنشستگان برداشته شود.
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری در لرستان در ادامه از پیگیریهای انجامشده برای احداث خانه امید خرمآباد، برنامههای تقدیر از خانواده شهدا و بازنشستگان نمونه، و جزئیات جدید بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ خبر داد و با اشاره به سابقه طرح احداث خانههای امید در استان لرستان اظهار کرد: در سفر استانی رئیسجمهور وقت در سال ۱۳۸۶ به لرستان، طرح احداث دو واحد خانه امید در این استان مطرح شد که از این تعداد، خانه امید بروجرد در پارک وحدت این شهرستان در سال به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: با وجود پیگیریهای انجامشده، از آن زمان تاکنون به دلیلعدم اختصاص زمین مناسب، امکان احداث و بهرهبرداری از خانه امید در شهرستان خرمآباد فراهم نشده بود، اما با پیگیریهای مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، دکتر ازوجی، دستور ویژهای برای احداث این مجموعه در خرمآباد صادر شده است.
مدیر صندوق بازنشستگی لرستان ادامه داد: همچنین با پیگیریهای استاندار لرستان، مهندس شاهرخی، و حمایتهای ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، امیدواریم این پروژه در سال ۱۴۰۵ به نتیجه برسد و به بهرهبرداری برسد.
سرآهنگ در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای صندوق در روز گرامیداشت خانواده و روز بازنشستگان اشاره کرد و گفت: در این مناسبت، با همکاری دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان لرستان، از خانوادههای معظم شهیدان جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه تقدیر شد.
وی افزود: همچنین از بازنشستگان نمونه کشوری که اطلاعات خود را در سایت صندوق بازنشستگی بارگذاری کرده بودند، تقدیر به عمل آمد. این تجلیل در چهار محور «فرهنگ و هنر»، «آموزش و پژوهش»، «ورزش و سلامتی» و «فعالیتهای عامالمنفعه» انجام شد.
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری در لرستان در ادامه به تغییرات بیمه تکمیلی درمان در سال آینده اشاره کرد و گفت: صندوق بازنشستگی در سال ۱۴۰۵ با شرکت بیمه دی قرارداد جدیدی منعقد کرده و بیمه تکمیلی در قالب دو طرح حمایتی شماره یک و شماره ۲ ارائه خواهد شد.
وی تصریح کرد: بازنشستگان تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ میتوانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی، یکی از این دو طرح را انتخاب کنند.
سرآهنگ ادامه داد: در طرح شماره ۲، پوشش ویژهای برای هزینههای دندانپزشکی و دارو در نظر گرفته شده و تفاوت این دو طرح در میزان کسر از حقوق بازنشستگان است؛ بهطوری که در طرح اول مبلغ ۸۰۰ هزار تومان و در طرح دوم یک میلیون تومان از حقوق افراد کسر خواهد شد.