استاندار لرستان:
گره ترافیکی مرکز خرمآباد با احداث پلهای «قاضی» و «افلاک» باز میشود
استاندار لرستان از آغاز عملیات اجرایی دو پل دوقلو در مجاورت قلعه تاریخی «فلکالافلاک» با هدف روانسازی ترافیک و ساماندهی معابر شهری خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی عصر امروز سه شنبه در آیین کلنگزنی پلهای دوقلوی «قاضی» و «افلاک» که در مجاورت پل تاریخی «صفوی» برگزار شد، ضمن تشریح پروژههای تحولآفرین در مرکز شهر خرمآباد، اظهار داشت: پس از تخلیه پادگان امام حسین (ع) و اجرای اقدامات عمرانی در محدوده قلعه تاریخی فلکالافلاک، تسهیل دسترسیها و رفع گرههای ترافیکی این پهنه، بهعنوان یکی از اولویتهای اساسی مدیریت استان در دستور کار قرار گرفت.
استاندار لرستان با اشاره به ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی، تصریح کرد: پل تاریخی «صفوی» به عنوان یک گنجینه ارزشمند، باید به پیادهراه تبدیل شود. وی افزود: برای تحقق این هدف و حفظ حریم اثر، طراحی و اجرای دو پل در بالادست و پاییندست این پل تاریخی در دستور کار قرار گرفت تا با انتقال بار ترافیکی، امکان بازسازی و بهرهبرداری پیادهمحور از پل صفوی فراهم شود.
شاهرخی ضمن قدردانی از هماهنگیهای صورتگرفته میان شهرداری و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بیان کرد: با پیگیریهای مستمر، مجوزهای لازم برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه اخذ شده و امروز شاهد کلنگزنی رسمی آن هستیم.
استاندار لرستان در بخشی از سخنان خود از اقدام ارزشمند خانواده «قاضی» در تقبل هزینههای احداث پل جنوبی تقدیر کرد و گفت: پل «قاضی» که در مجاورت سایت جدید قلعه فلکالافلاک و منطقه «باغ دختران» احداث میشود، با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان و با مشارکت این خانواده محترم ساخته خواهد شد. این پروژه که به عنوان یک طرح «خیرساز» شناخته میشود، هدیهای ارزشمند برای شهروندان خرمآبادی است.
شاهرخی در خصوص ویژگیهای فنی پل «افلاک» نیز توضیح داد: علاوه بر پل قاضی، پل دیگری با نام «افلاک» در بالادست پل صفوی طراحی شده است. این سازه که با ساختار روگذر و زیرگذر پیشبینی شده، نقش مؤثری در مدیریت و روانسازی تردد شهری ایفا خواهد کرد.
وی در پایان با تأکید بر تأثیر مثبت این پروژهها بر وضعیت ترافیکی شهر، خاطرنشان کرد: با تکمیل این دو پل، تعریض معابر اطراف قلعه و احداث رمپ و کنارگذر در حریم پل صفوی، چالشهای ترافیکی فعلی در مسیر جنوب به شمال خرمآباد بهطور چشمگیری مرتفع خواهد شد و فضای شهری مناسبی برای تعاملات اجتماعی و گردشگری در مرکز شهر ایجاد میشود.