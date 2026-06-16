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بانوی قهرمان کاراته کشور به عنوان نائب رییس انجمن کاراته آذربایجان غربی منصوب شد

بانوی قهرمان کاراته کشور به عنوان نائب رییس انجمن کاراته آذربایجان غربی منصوب شد
کد خبر : 1800198
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معصومه مؤمنی نایب‌رئیس انجمن ایچی‌گکی کیوکوشین کاراته آذربایجان‌غربی شد

به گزارش ایلنا، طی حکمی از سوی سید داود محمدی رئیس انجمن ایچی‌گکی کیوکوشین کاراته ایران، سن‌سی معصومه مؤمنی به عنوان نایب‌رئیس انجمن ایچی‌گکی کیوکوشین کاراته استان آذربایجان‌غربی منصوب شد.

معصومه مؤمنی از قهرمانان کشور و مربیان رسمی فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران است که با وجود سن ۲۲ سال، طی سال‌های اخیر توانسته با حضور مستمر در رقابت‌های کشوری و فعالیت در حوزه آموزش و استعدادیابی، جایگاه قابل توجهی در میان فعالان این رشته به دست آورد.

وی علاوه بر فعالیت حرفه‌ای در عرصه ورزش، دانشجوی رشته پیراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی نیز بوده و همزمان مسیر فعالیت‌های علمی و ورزشی خود را دنبال می‌کند.

فعالان و مربیان کاراته استان، انتصاب این ورزشکار جوان به سمت نایب‌رئیس انجمن ایچی‌گکی کیوکوشین آذربایجان‌غربی را اقدامی در راستای استفاده از ظرفیت نسل جوان و توسعه هرچه بیشتر این سبک در استان عنوان می‌کنند.

بر اساس این حکم، مسئولیت جدید معصومه مؤمنی از تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ آغاز شده است.

 

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