دادستان عمومی و انقلاب زابل خبر داد:
دستگیری عامل اصلی سرقت مسلحانه از معلمان یک مدرسه در شهرستان زابل
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل به دستگیری عامل اصلی یک سرقت مسلحانه در منطقه اشاره کرده و گفت: عامل اصلی سرقت مسلحانه از معلمان یک مدرسه در این شهرستان در کمتر از 3 ساعت پس از وقوع جرم شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، ایرج جهانتیغ به تشریح جزئیات این سرقت پرداخته و در این رابطه افزود: چند سارق مسلح با ورود به یکی از مدارس شهرستان زابل که کادر آموزشی آن را بانوان تشکیل میدادند، اقدام به سرقت طلا و اموال ارزشمند تعدادی از معلمان کردند.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع این حادثه سرقت مسلحانه، دستورات ویژه و فوری قضایی در راستای شناسایی و دستگیری عاملان این اقدام مجرمانه صادر شد و موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی و مأموران انتظامی قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل اظهار داشت: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سریع و هماهنگی مطلوب میان دستگاه قضایی و نیروهای پلیس فرماندهی انتظامی، عامل اصلی این سرقت مسلحانه در کمتر از 3 ساعت شناسایی و سپس دستگیر شد.
جهانتیغ بر ضرورت برخورد قاطع دستگاه قضایی با مخلان امنیت عمومی تأکید داشته و تصریح کرد: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر مرتبطان احتمالی این سرقت ادامه دارد و با مرتکبان این جرم برابر قانون و بدون اغماض برخورد جدی خواهد شد.