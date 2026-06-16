دستگیری عامل اصلی سرقت مسلحانه از معلمان یک مدرسه در شهرستان زابل

به گزارش ایلنا، ایرج جهانتیغ به تشریح جزئیات این سرقت پرداخته و در این رابطه افزود: چند سارق مسلح با ورود به یکی از مدارس شهرستان زابل که کادر آموزشی آن را بانوان تشکیل می‌دادند، اقدام به سرقت طلا و اموال ارزشمند تعدادی از معلمان کردند.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع این حادثه سرقت مسلحانه، دستورات ویژه و فوری قضایی در راستای شناسایی و دستگیری عاملان این اقدام مجرمانه صادر شد و موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی و مأموران انتظامی قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل اظهار داشت: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سریع و هماهنگی مطلوب میان دستگاه قضایی و نیروهای پلیس فرماندهی انتظامی، عامل اصلی این سرقت مسلحانه در کمتر از 3 ساعت شناسایی و سپس دستگیر شد.

جهانتیغ بر ضرورت برخورد قاطع دستگاه قضایی با مخلان امنیت عمومی تأکید داشته و تصریح کرد: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر مرتبطان احتمالی این سرقت ادامه دارد و با مرتکبان این جرم برابر قانون و بدون اغماض برخورد جدی خواهد شد.

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