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پایان یک گروگان‌گیری دلهره‌آور در شهرستان کهنوج / نوجوان 14 ساله از چنگال آدم‌ربایان رهایی یافت

پایان یک گروگان‌گیری دلهره‌آور در شهرستان کهنوج / نوجوان 14 ساله از چنگال آدم‌ربایان رهایی یافت
کد خبر : 1800189
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فرمانده انتظامی شهرستان کهنوج در استان کرمان به پایان یک گروگان‌گیری دلهره‌آور در این منطقه اشاره کرده و در این خصوص گفت: با پیگیری‌های پلیس این شهرستان یک نوجوان 14 ساله از چنگال آدم‌ربایان رهایی یافت.

به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد یوسفی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: این نوجوان که اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در یکی از مناطق روستایی شهرستان کهنوج ربوده شده بود، پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پیگیری‌های مستمر پلیس آگاهی، آزاد شد.

وی ادامه داد: هویت عاملان این آدم‌ربایی شناسایی شده و با هماهنگی مراجع قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت سران طوایف، زمینه آزادی فرد ربوده شده فراهم شد. اقدامات تخصصی برای دستگیری آدم‌ربایان و بررسی انگیزه این گروگان‌گیری در دست انجام است.

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