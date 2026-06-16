پایان یک گروگانگیری دلهرهآور در شهرستان کهنوج / نوجوان 14 ساله از چنگال آدمربایان رهایی یافت
فرمانده انتظامی شهرستان کهنوج در استان کرمان به پایان یک گروگانگیری دلهرهآور در این منطقه اشاره کرده و در این خصوص گفت: با پیگیریهای پلیس این شهرستان یک نوجوان 14 ساله از چنگال آدمربایان رهایی یافت.
به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد یوسفی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: این نوجوان که اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در یکی از مناطق روستایی شهرستان کهنوج ربوده شده بود، پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پیگیریهای مستمر پلیس آگاهی، آزاد شد.
وی ادامه داد: هویت عاملان این آدمربایی شناسایی شده و با هماهنگی مراجع قضایی و بهرهگیری از ظرفیت سران طوایف، زمینه آزادی فرد ربوده شده فراهم شد. اقدامات تخصصی برای دستگیری آدمربایان و بررسی انگیزه این گروگانگیری در دست انجام است.