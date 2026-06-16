رئیس پلیس آگاهی استان خبر داد:
قتل در استان کرمان با انگیزه انتقامجویی / قاتل در کمتر 72 ساعت دستگیر شد
رئیس پلیس آگاهی استان کرمان به وقوع یک فقره قتل در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: راز این پرونده قتل با تلاش مأموران پلیس آگاهی کشف شده و عامل قتل نیز کمتر از 72 ساعت پس از وقوع جرم شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ علی میرحبیبی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: در پی وقوع یک فقره قتل و مجروح شدن یک نفر دیگر در یکی از محلههای حاشیه شهرستان کرمان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این استان قرار گرفت.
وی ادامه داد: بررسیهای تخصصی نشان داد متهم در پی اختلافات و درگیریهای پیشین، با انگیزه انتقامجویی و با استفاده از سلاح شکاری اقدام به تیراندازی کرده، اما به اشتباه فرد دیگری را هدف قرار داده است. فرد زخمی بر اثر شدت جراحات وارد شده جان خود را از دست داده است.
رئیس پلیس آگاهی استان کرمان به دستگیری متهم اشاره کرده و اظهار داشت: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، مخفیگاه متهم پرونده را شناسایی کرده و وی را در بازه زمانی کمتر از 72 ساعت پس از وقوع جرم و در فرایند یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.