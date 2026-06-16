به گزارش ایلنا، سردار احمد نگهبان افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد پس از کسب خبری مبنی بر تصرف غیرقانونی بخشی از اراضی دولتی توسط فردی در شهرستان یزد، به بررسی موضوع و ابعاد این اقدام پرداختند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد پس از تحقیقات فنی و اطلاعاتی بر روی پرونده و با اخذ مجوز قضایی، متهم را که اقدام به تصرف 1000 مترمربع از اراضی دولتی کرده بود را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد اظهار داشت: با اقدام مأموران، این ملک که متعلق به دولت بوده و کارشناسان ارزش آن را این میزان برآورد کرده‌اند رفع تصرف شد. متهم نیز پس از تشکیل و تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

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