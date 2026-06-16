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بخش‌هایی از ارتفاعات مناطق آزاد کوه‌های گناوه‌لری در گچساران دچار آتش سوزی شد

بخش‌هایی از ارتفاعات مناطق آزاد کوه‌های گناوه‌لری در گچساران دچار آتش سوزی شد
کد خبر : 1800162
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بخشدار مرکزی گچساران گفت: بخش‌هایی از ارتفاعات مناطق آزاد کوه‌های گناوه‌لری در شهرستان ظهر روز سه‌شنبه دچار آتش‌سوزی شد.

به گزارش ایلنا، حمید نارکی روز سه‌شنبه افزود: این آتش‌سوزی حدود ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه در منطقه سخت گذر گناوه لری گچساران آغاز شد.

وی ابراز کرد: پس از دریافت گزارش وقوع آتش‌سوزی، نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، ستاد مدیریت بحران، تیم‌های کوهنوردی، جوامع محلی و تشکل‌های مردمی به محل حادثه اعزام شدند.

نارکی با اشاره به شرایط دشوار منطقه تصریح کرد: سخت‌گذر بودن ارتفاعات، وزش باد شدید و گرمای طاقت‌فرسا روند مهار آتش را با دشواری مواجه کرده است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون حدود ۴۰ نفر از نیروهای امدادی و مردمی در حال تلاش برای مهار این آتش‌سوزی هستند.

بخشدار مرکزی گچساران همچنین از مردم و نیروهای محلی خواست در صورت امکان برای کمک به مهار حریق و جلوگیری از گسترش آن همکاری کنند.

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