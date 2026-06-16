بخشهایی از ارتفاعات مناطق آزاد کوههای گناوهلری در گچساران دچار آتش سوزی شد
بخشدار مرکزی گچساران گفت: بخشهایی از ارتفاعات مناطق آزاد کوههای گناوهلری در شهرستان ظهر روز سهشنبه دچار آتشسوزی شد.
به گزارش ایلنا، حمید نارکی روز سهشنبه افزود: این آتشسوزی حدود ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه در منطقه سخت گذر گناوه لری گچساران آغاز شد.
وی ابراز کرد: پس از دریافت گزارش وقوع آتشسوزی، نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، ستاد مدیریت بحران، تیمهای کوهنوردی، جوامع محلی و تشکلهای مردمی به محل حادثه اعزام شدند.
نارکی با اشاره به شرایط دشوار منطقه تصریح کرد: سختگذر بودن ارتفاعات، وزش باد شدید و گرمای طاقتفرسا روند مهار آتش را با دشواری مواجه کرده است.
وی ادامه داد: هماکنون حدود ۴۰ نفر از نیروهای امدادی و مردمی در حال تلاش برای مهار این آتشسوزی هستند.
بخشدار مرکزی گچساران همچنین از مردم و نیروهای محلی خواست در صورت امکان برای کمک به مهار حریق و جلوگیری از گسترش آن همکاری کنند.