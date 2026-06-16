افزایش خطر حیوانگزیدگی در روزهای گرم؛ بیش از ۲۲ هزار مورد در خوزستان ثبت شد
مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به افزایش احتمال مواجهه با حیوانات در فصل تابستان، از ثبت ۲۲ هزار و ۲۲۷ مورد حیوانگزیدگی در استان خبر داد و بر رعایت نکات پیشگیرانه و مراجعه فوری به مراکز درمانی پس از گزش تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، فصل تابستان به دلیل افزایش حضور شهروندان در فضاهای باز، مناطق تفریحی، حاشیه شهرها و روستاها، از جمله دورههایی است که احتمال مواجهه با حیوانات و وقوع حیوانگزیدگی افزایش مییابد.
کارشناسان حوزه سلامت معتقدند رعایت اصول ایمنی در برخورد با حیوانات میتواند نقش مهمی در کاهش این حوادث داشته باشد.
حیوانگزیدگی علاوه بر ایجاد جراحات جسمی، خطر انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان بهویژه هاری را نیز به همراه دارد؛ بیماریای که در صورت بیتوجهی به اقدامات درمانی و پیشگیرانه میتواند پیامدهای جبرانناپذیری داشته باشد.
طبق اعلام مرکز بهداشت خوزستان، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۲۲ هزار و ۲۲۷ مورد حیوانگزیدگی در استان ثبت شده که از این تعداد، ۱۴ هزار و ۹۱۴ مورد مربوط به مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز بوده است.
بر اساس این گزارش، شرق اهواز با سه هزار و ۳۴۰ مورد بیشترین فراوانی حیوانگزیدگی را در استان به خود اختصاص داده است. پس از آن، غرب اهواز با ۲ هزار و ۵۷۷ مورد، دزفول با یک هزار و ۹۴۴ مورد، شوشتر با یک هزار و ۷۸۲ مورد، آبادان با یک هزار و ۷۲۳ مورد و بندر ماهشهر با یک هزار و ۱۷۵ مورد قرار دارند.
مرکز بهداشت خوزستان در توصیههای پیشگیرانه خود تأکید کرده است که شهروندان از نزدیک شدن به حیواناتی که در حال غذا خوردن یا مراقبت از نوزادان خود هستند خودداری کنند. همچنین تحریک حیوانات، برداشتن غذای آنها یا دخالت در درگیری میان حیوانات میتواند احتمال بروز حمله را افزایش دهد.
در این اطلاعیه همچنین بر واکسیناسیون حیوانات خانگی از طریق مراکز دامپزشکی و جلوگیری از رهاسازی زباله و پسماندهای غذایی در معابر عمومی که موجب تجمع حیوانات بدون صاحب میشود، تأکید شده است.
بر اساس اعلام این مرکز، خیره شدن به حیوانات، دویدن در مقابل آنها، ورود به مکان نگهداری سگها بدون حضور صاحب حیوان و پرتاب سنگ یا اشیا به سمت آنها از جمله رفتارهایی است که میتواند موجب تحریک و حمله حیوان شود.
مرکز بهداشت خوزستان همچنین توصیه کرده است در صورت حیوانگزیدگی، محل زخم بلافاصله به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه با آب و صابون شستوشو داده شود و فرد در سریعترین زمان ممکن برای دریافت واکسن و در صورت نیاز سرم ضد هاری به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه کند.