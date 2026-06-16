وزیر فرهنگ از سالن آسیب دیده پلاتو هنرمندان لامرد در جنگ اخیر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، علی علیزاده فرماندار لامرد در جمع خانواده شهدا گفت: در شهرستان لامرد، شهر خون و شهادت و ایثار مفتخریم که میزبان وزیر فرهنگ و ارشاد و عزیزان و اصحاب فرهنگ،هنر و رسانه استان فارس هستیم.

وی با یاد و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: همانطور که پزشکیان رئیس جمهور در جلسه اشاره موکد داشتند، حضور رهبر فرزانه انقلاب سیدمجتبی خامنه ای کمک کننده رفع مشکلات حاضر و مورد حمایت مسئولان و دولتمردان است.

وی ضمن عرض خیرمقدم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: شما به شهرستان لامرد؛ دیار ریشه دار ایمان و مقاومت و سرزمینی که در بزنگاه های تاریخ ایستاده است، آمده اید.

علیزاده خاطرنشان کرد: امیدوارم با حضور شما در این منطقه، سبب اعتلای فرهنگ ایثار و شهادت و زمینه‌ی توسعه‌ی فعالیت‌های فرهنگی در شهرستان لامرد فراهم شود.

در ادامه نیز سید موسی موسوی نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی با تشکر از خانواده شهدای جنگ رمضان لامرد در تمامی مراسمات فرهنگی و گرامیداشت حضور دارند و روایت گری می‌کنند.

وی گفت: از اصحاب هنر و رسانه‌ها تشکر میکنم که حضور معناداری دارند، آقای دکتر صالحی شما در منطقه ای قدم گذاشتید که که خون شهدا، زنده است.

با دعوت موسوی نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس ،وزیر فرهنگ و ارشاد از سالن پلاتو نمایش هنرمندان و مناطق اسیب دیده بازدید کرد و در جریان این سفر از خانواده معظم شهدای جنگ رمضان تجلیل به عمل آمد.

نماینده مردم لامرد و مهر با تلاش‌های بسیار مصوبه ساخت سالن پلاتو را دریافت کرده از وزارت نفت اما هنوز اجرایی نشده است.

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