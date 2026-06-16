خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر فرهنگ از سالن آسیب دیده پلاتو هنرمندان لامرد در جنگ اخیر بازدید کرد

وزیر فرهنگ از سالن آسیب دیده پلاتو هنرمندان لامرد در جنگ اخیر بازدید کرد
کد خبر : 1800079
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سالن پلاتو انجمن نمایش لامرد که در جنگ اخیر اسیب دیده بود، بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، علی علیزاده فرماندار لامرد در جمع خانواده شهدا گفت: در شهرستان  لامرد، شهر خون و شهادت و ایثار مفتخریم که میزبان وزیر فرهنگ و ارشاد و عزیزان و اصحاب فرهنگ،هنر و رسانه استان فارس هستیم.

وی با یاد و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: همانطور که پزشکیان رئیس جمهور در جلسه اشاره موکد داشتند، حضور رهبر فرزانه انقلاب سیدمجتبی خامنه ای کمک کننده رفع مشکلات حاضر و مورد حمایت مسئولان و دولتمردان است.

وی ضمن عرض خیرمقدم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: شما به شهرستان لامرد؛ دیار ریشه دار ایمان و مقاومت و سرزمینی که در بزنگاه های  تاریخ ایستاده است، آمده اید.

علیزاده خاطرنشان کرد: امیدوارم با حضور شما در این منطقه، سبب اعتلای فرهنگ ایثار و شهادت و زمینه‌ی توسعه‌ی فعالیت‌های فرهنگی در  شهرستان لامرد فراهم شود.

در ادامه نیز سید موسی موسوی نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی با تشکر از خانواده شهدای جنگ رمضان لامرد در تمامی مراسمات فرهنگی و گرامیداشت حضور دارند و روایت گری می‌کنند.

وی گفت:  از اصحاب هنر و رسانه‌ها تشکر میکنم که حضور معناداری دارند، آقای دکتر صالحی شما در منطقه ای قدم گذاشتید که که خون شهدا، زنده است.

با دعوت موسوی نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس ،وزیر فرهنگ و ارشاد از سالن پلاتو نمایش هنرمندان و مناطق اسیب دیده بازدید کرد و در جریان این سفر از خانواده معظم شهدای جنگ رمضان تجلیل به عمل آمد.

نماینده مردم لامرد و مهر با تلاش‌های بسیار مصوبه ساخت سالن پلاتو را دریافت کرده از وزارت نفت اما هنوز اجرایی نشده است. 

انتهای پیام/
خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی