رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان اعلام کرد:
چشم انداز گیلان، سرزمین پاک با زندگی دریامحور و پیشرفت داناییمحور
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان در نشست جمعبندی طرح مانا، سه راهبرد اصلی استان را رفع تعارض بین صنعت و ملاحظات سرزمینی، توسعه اقتصاد دریامحور و ترانزیت، و ارتقای بهرهوری در بخش کشاورزی عنوان کرد و خواستار تفویض اختیارات ویژه به استاندار و شورای برنامهریزی و توسعه استان برای اجراییسازی این راهبردها شد.
به گزارش ایلنا از رشت، علیرضا نورانی در نشست هماهنگی و جمعبندی طرح مانا (مدیریت اختیارات و نیازهای استانی) که در سالن اجتماعات سازمان برگزار شد، با اشاره به لزوم ترسیم راهبردهای توسعه و پیشرفت استان، اظهار داشت: ابتدا باید راهبردهای توسعه و پیشرفت استان را ترسیم کنیم؛ اینکه قرار است به کجا برسیم. باید یک چشمانداز از آینده داشته باشیم.
وی با بیان اینکه این چشمانداز ما برای طرح مانا باید مبتنی بر اسناد توسعه استان و مسیری که گیلان تاکنون طی کرده باشد، تصریح کرد: تفاوت این کار با سایر کارهایی که در کشور انجام میشود در کوتاهمدت بودن آن است. باید کاری کنیم که هرچه زودتر مجوز اختیارات این طرح به دست ما رسیده و ابلاغ شده باشد و از ماه بعد از آن شاهد تغییرات باشیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان با ترسیم چشمانداز استان، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مهندسی معکوس کنیم و نظرات را بشنویم، سپس راهبردهایمان را متناسب با اسناد آمایش ترسیم کنیم، در آینده باید به «گیلان سرزمین پاک» برسیم. ما باید «زندگی رو به دریا» داشته باشیم و از یک «پیشرفت داناییمحور» برخوردار شویم.
نورانی با تأکید بر اینکه گیلان در یک نقطه ژئوپلیتیک ویژه قرار گرفته اما زیرساختهای مرتبط با آن را ندارد، تصریح کرد: تعارض بین قابلیتها و ظرفیتهای استان با آن چیزی که روی زمین داریم، باید به نوعی حل شود.
وی در ادامه به تشریح سه راهبرد اصلی استان پرداخت و گفت: اولین راهبرد، «رفع تعارض بین صنعت و سرزمین» است. ما در شمال کشور، کل برنجی که کشت میکنیم به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار است، در حالی که یک واحد صنعتی با ۲۰۰ هکتار زمین، ۳۰۰ میلیون دلار صادرات دارد. چرا ما نمیتوانیم این کار را انجام دهیم؟ چون برای ما تعارض ایجاد کردهاند و گفتهاند صنعت نمیتواند در شمال مستقر شود. این نگاه، بر ما سایه افکنده است. به دنبال اختیاراتی هستیم که بتوانیم «صنعت عاقلانه» را در استان توسعه دهیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان، «اقتصاد دریامحور و ترانزیت» را دومین راهبرد استان عنوان کرد و افزود: موضوع اصلی ما در این زمینه باید روانسازی تجارت در ایران باشد تا بتوانیم یک ارجحیت ایجاد کنیم و مرز غالب عبوری برای تجارت باشیم. در این مسیر، اختیار کامل باید به استاندار به عنوان مدیر ارشد استان داده شود و همه دستگاهها از ایشان به عنوان محوریت کار در تجارت دستور بگیرند.
وی «ارتقای بهرهوری در بخش کشاورزی» را سومین راهبرد اصلی استان دانست و تصریح کرد: بخش کشاورزی، زندگی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مردم گیلان به صورت مستقیم به آن وابسته است. ما باید بهرهوری لازم را در این بخش ایجاد کنیم. سرزمین، انرژی و آب محدود داریم و باید ببینیم چگونه می توان پیشرفت را بدون فشار بر روی منابع اکولوژیک پیش برده و توسعه انسان محور را در دستور کار قرار دهیم.
نورانی با اشاره به تغییر جنس اقتصاد دنیا از منابع به سمت شبکهسازی، خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت انسان در ایران برای توسعه بیشتر استفاده کنیم. این همان «پیشرفت داناییمحور» است که عقل و علم در کنار هم قرار میگیرند و بهرهوری را بالا میبرند.
مصطفی عسکرپور، معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان در این نشست با اشاره به ابلاغ طرح مانا از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، اظهار داشت: این طرح به دنبال آن است که اختیاراتی را که استان برای رفع مسائل خود از هیئت وزیران نیاز دارد، شناسایی و اخذ کند و به استانها اعطا نماید.
وی با بیان اینکه کاربرگهایی نیز در این زمینه طراحی شده است، تصریح کرد: آنچه مهم است، شناسایی سه مسئله اصلی استان است که برای حل آنها نیاز به اختیارات ویژه از وزارتخانههای مرکزی داریم. این مسائل میتواند هم جنبه مشکل و هم جنبه ظرفیت داشته باشد؛ یعنی ظرفیتهایی در استان وجود دارد که برای بهرهگیری از آنها در چرخ توسعه، نیازمند اختیاراتی هستیم که در حال حاضر در اختیار سازمانهای مرکزی است.
معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان با تأکید بر اینکه در این طرح به دنبال اصلاح قانون نیستیم، خاطرنشان کرد: ما به دنبال اختیاراتی هستیم که هیئت وزیران میتواند به استانها تفویض کند. دوستان ما در قالب گروههای تخصصی، نظرات خود را طی دو مرحله به همراه موارد مشخص به ما منعکس کردهاند.
عسکرپور با اشاره به برگزاری جلسه شورای راهبری در استانداری، افزود: باید هرچه سریعتر این سه مسئله را نهایی کنیم. این طرح یک برنامه زمانبندی مشخص دارد و تا ۱۰ مردادماه باید جمعبندی شود. پس از تدوین برنامه و تأیید کشور، ابلاغ آن توسط استاندار صورت خواهد گرفت.
خیاطی، معاون برنامهریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان نیز در این نشست به تشریح سه مسئله اولویتدار استان پرداخت و اظهار داشت: نخستین مسئله، مشکل تأمین مواد اولیه و قطعات واسط واحدهای تولیدی است. ما خواستار آن هستیم که مصوبه هیئت وزیران که به استانداران مرزی برای تأمین کالاهای اساسی اختیار داده بود، به مواد اولیه و قطعات واسط واحدهای تولیدی نیز تسری یابد تا واحدهای تولیدی ما با مشکل تأمین مواد اولیه و انتقال ارز مواجه نشوند.
وی مسئله دوم را کمبود عرضه زمین برای سرمایهگذاری در استان گیلان عنوان کرد و گفت: راهکاری که پیشنهاد دادهایم، شناسایی، تغییر کاربری و واگذاری زمین به سرمایهگذاران در استان گیلان از محل منابع ملی به میزان حداقل ۵ هزار هکتار است که تمام فرآیندهای آن به شورای برنامهریزی و توسعه استان واگذار شود.
معاون برنامهریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان در ادامه به مسئله سوم اشاره کرد و افزود: حوزه کشاورزی با محوریت تغییر الگوی کشت، تجارت و بازرگانی با کشورهای هدف و همچنین مسائل مرتبط با محیط زیست، سومین اولویت استان در این طرح است که نیازمند اختیارات ویژه از سوی دولت میباشد.
گفتنی است، طرح مانا با هدف تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استانها در راستای تسریع فرآیندهای توسعهای از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده و استانها موظفند سه مسئله یا ظرفیت اولویتدار خود را به همراه اختیارات مورد نیاز از هیئت وزیران احصا و اعلام کنند.