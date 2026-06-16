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دستگیری ۲۱ متهم و محکوم متواری در دو عملیات‌ جداگانه پلیس باوی و خرمشهر

دستگیری ۲۱ متهم و محکوم متواری در دو عملیات‌ جداگانه پلیس باوی و خرمشهر
کد خبر : 1800066
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فرماندهان انتظامی شهرستان‌های باوی و خرمشهر از دستگیری ۱۲ محکوم متواری و ۹ نفر از عوامل نزاع و درگیری مسلحانه در دو عملیات جداگانه خبر دادند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، فرمانده انتظامی باوی از دستگیری ۱۲ نفر از محکومان متواری در اجرای طرح امنیت محله‌محور در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن شیخی سعید با بیان اینکه هدف از اجرای طرح‌های انتظامی، افزایش احساس امنیت عمومی و کاهش جرایم در سطح جامعه است، اظهار کرد: مجموعه انتظامی با برخورد قاطع با مجرمان و تشدید اقدامات پیشگیرانه، به‌صورت شبانه‌روزی برای تأمین امنیت شهروندان تلاش می‌کند.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی، ۱۲ نفر از محکومان متواری را شناسایی و در عملیات‌های جداگانه دستگیر کردند.

در خبری دیگر، فرمانده انتظامی خرمشهر از دستگیری ۹ نفر از عوامل نزاع و درگیری مسلحانه در مینوشهر خبر داد.

سرهنگ علی رحیمی اظهار کرد: در پی وقوع نزاع دسته‌جمعی مسلحانه که به جرح پنج نفر از شهروندان در مینوشهر منجر شد، چند تیم عملیاتی متشکل از فرماندهی بخش مینو، پلیس اطلاعات و یگان امداد شهرستان خرمشهر بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل و برقراری نظم، هشت نفر از عوامل اصلی نزاع را دستگیر کردند و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی خرمشهر ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی، عامل اصلی نزاع و تیراندازی شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در عملیاتی منسجم در مخفیگاهش دستگیر شد. همچنین یک قبضه سلاح شکاری که در این درگیری مورد استفاده قرار گرفته بود، از وی کشف و ضبط شد.

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