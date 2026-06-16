توقیف ۴ فروند شناور صیادی غیرمجاز و بازداشت ۱۱ متهم در پایش دریایی آستارا

به گزارش ایلنا از آستارا، میر آرمان واعظی با اشاره به اجرای یک عملیات گسترده و ترکیبی برای پایش و کنترل سواحل حوزه استحفاظی شهرستان مرزی بندر آستارا در شمال غربی استان گیلان، اظهار کرد: در راستای هماهنگی بین اداره شیلات شهرستان آستارا، تیم عملیاتی واکنش سریع غرب اداره کل شیلات استان گیلان، یگان حفاظت آبزیان شیلات استان و عوامل ناوگروه شناوری هنگ مرزی آستارا، عملیات پایش با هدف مقابله با صید غیرمجاز به‌صورت همزمان در دریا و ساحل به اجرا درآمد.

وی افزود: این عملیات با مشارکت ۳ دستگاه خودروی سازمانی یگان حفاظت منابع آبزیان، یک تیم خودرویی از کلانتری چوبر و ۲ فروند شناور گلف ناوگروه شناوری انجام شد که در مجموع به مدت ۸ ساعت به طول انجامید.

رئیس اداره شیلات آستارا در تشریح جزئیات کشفیات این طرح، گفت: در جریان این عملیات، تعداد ۴ فروند شناور که در حال انجام صید غیرمجاز با استفاده از ادوات ممنوعه لنسر در دریا بودند، توقیف شدند و این تخلف منجر به دستگیری ۹ نفر متهم و کشف و ضبط ۱۸ عدد لنسر شد.

واعظی ادامه داد: در بخش ساحلی این عملیات، یک فروند شناور ۸۵ در ساحل آستارا شناسایی و مورد بازرسی قرار گرفت و مأموران موفق به کشف و ضبط ۱۵۰ رشته دام صید غیرمجاز از این شناور شدند و در این رابطه نیز ۲ نفر متهم دیگر نیز دستگیر شدند.

رئیس اداره شیلات آستارا خاطرنشان کرد: برای همه متهمان پرونده قضایی تشکیل شده و این پرونده‌ها جهت سیر مراحل قانونی و صدور رأی به مراجع قضایی شهرستان آستارا ارسال خواهد شد.

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