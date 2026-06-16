فضای پارکینگ عمومی ولی عصر لاهیجان افزایش یافت

به گزارش ایلنا از لاهیجان، رضا زنده دل، شهردار لاهیجان از خریداری چهار غرفه باقیمانده بازار روز شماره یک این شهر و افزایش فضای پارکینگ عمومی ولی عصر خبر داد و اظهار کرد: پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و در راستای اجرای حکم صادره از سوی دادستان محترم، چهار غرفه باقیمانده بازار سابق شماره یک لاهیجان تملک و آزادسازی شد.

وی افزود: با فراهم شدن فضای مورد نیاز، شهرداری لاهیجان احداث پارکینگ عمومی را در این محدوده در دستور کار قرار داده تا بخشی از نیاز شهروندان به فضای پارک خودرو تأمین شود.

شهردار لاهیجان ادامه داد: ایجاد این پارکینگ ضمن کمک به ساماندهی ترافیک و کاهش مشکلات توقف خودروها، دسترسی شهروندان و مراجعه‌کنندگان به مرکز شهر را تسهیل خواهد کرد.

وی اضافه کرد: با تملک باقی مانده غرفه‌های بازار سابق شماره یک در حال حاضر مساحت پارکینگ ولی عصر به ۹۵۰ متر مربع رسیده است.

زنده‌دل گفت: پارکینگ ولی عصر در خیابان رهبر شهید آیت الله خامنه‌ای قرار دارد و با افزایش فضای پارکینگ بخشی از مشکلات پارک خودرو‌ها در مرکز شهر کاهش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: لاهیجان یکی از شهرهای گردشگرپذیر کشور می‌باشد که در زمان حضور مسافر جمعیت این شهر افزایش یافته و وجود پارکینگ در مرکز شهر باعث کم شدن دغدغه مردم خواهد شد.

شهردار لاهیجان خاطرنشان کرد: توجه به افزایش تعداد و مساحت پارکینگ‌ها یکی از دغدغه‌های مدیریت شهری در دوره ششم بوده و هدف ما اجرای کارهای زیربنایی برای افزایش زیرساخت‌های شهری می‌باشد تا لاهیجان به عنوان شهری گردشگری با آمادگی به میزبانی مسافران برود.

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