به گزارش ایلنا از خوزستان، بابک ربیعی پیش از ظهر امروز در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این حادثه ساعت ۹:۴۸ دقیقه به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اطلاع داده شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل اعزام شدند.