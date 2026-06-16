آتشسوزی در زمین کشاورزی در شهرستان کارون
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی اهواز گفت: آتشسوزی در مجاورت زمین کشاورزی در محدوده کمربندی قلعه چنان شهرستان کارون با اعزام نیروهای آتشنشانی در حال مهار است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، بابک ربیعی پیش از ظهر امروز در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد: این حادثه ساعت ۹:۴۸ دقیقه به سامانه ۱۲۵ آتشنشانی اطلاع داده شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل اعزام شدند.
وی افزود: این آتشسوزی در مجاورت یک زمین کشاورزی در محدوده کمربندی قلعه چنان در شهرستان کارون رخ داده است.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز ادامه داد: در پی اعلام این حادثه، ۶ نیروی آتشنشان به همراه دو دستگاه خودروی اطفای حریق به محل اعزام شدند و عملیات مهار آتش را آغاز کردند.
ربیعی گفت: با مشارکت نیروهای آتشنشانی و امدادی عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد و علت وقوع این حادثه پس از بررسی کارشناسان اعلام خواهد شد.