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اهدای عضو مرد ۵۶ ساله لشت نشایی

اهدای عضو مرد ۵۶ ساله لشت نشایی
کد خبر : 1800041
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اعضای بدن اصغر قلی زاده، اهل لشت نشاء که بر اثر تصادف با موتورسیکلت در ۲۳ خرداد مرگ مغزی شده بود، امروز به ۳ بیمار نیازمند اهدا شد.

به گزارش ایلنا از رشت، رئیس بیمارستان رازی رشت گفت: ۲ کلیه و کبد اصغر قلی زاده، مرد ۵۶ ساله لشت نشایی که بر اثر سانحه تصادف، مرگ مغزی شده بود، امروز با رضایت خانواده اش، به ۳ بیمار بدحال اهدا شد.

 محمد حقیقی با بیان اینکه گیلان به لحاظ پیوند اعضا، در جایگاه نهم کشور قرار دارد، افزود: هم اکنون ۱۵۰ بیمار کلیوی در گیلان در انتظار خانواده‌های سخاوتمند برای اهدای عضو هستند. 

از ابتدای امسال تاکنون، اعضای بدن ۶ نفر در گیلان اهدا شده است.

 

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