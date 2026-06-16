اهدای عضو مرد ۵۶ ساله لشت نشایی

به گزارش ایلنا از رشت، رئیس بیمارستان رازی رشت گفت: ۲ کلیه و کبد اصغر قلی زاده، مرد ۵۶ ساله لشت نشایی که بر اثر سانحه تصادف، مرگ مغزی شده بود، امروز با رضایت خانواده اش، به ۳ بیمار بدحال اهدا شد.

محمد حقیقی با بیان اینکه گیلان به لحاظ پیوند اعضا، در جایگاه نهم کشور قرار دارد، افزود: هم اکنون ۱۵۰ بیمار کلیوی در گیلان در انتظار خانواده‌های سخاوتمند برای اهدای عضو هستند.

از ابتدای امسال تاکنون، اعضای بدن ۶ نفر در گیلان اهدا شده است.

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