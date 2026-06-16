آغاز همکاری مشترک رسانهها، روابط عمومیها و دانشگاه هرمزگان برای برگزاری همایش علمی ارتباطات
چهار نهاد فعال در حوزه رسانه، روابط عمومی و آموزش عالی استان هرمزگان با امضای یک تفاهمنامه همکاری، بر توسعه فعالیتهای علمی، آموزشی و پژوهشی و برگزاری همایش تخصصی رسانه و روابط عمومی تأکید کردند.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، تفاهمنامه همکاری مشترک میان انجمن صنفی روزنامهنگاران هرمزگان، خانه مطبوعات و رسانههای استان، دانشگاه هرمزگان و شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان هرمزگان در حاشیه نخستین هماندیشی رسانه و روابط عمومی به امضا رسید.
این تفاهمنامه با هدف گسترش همکاریهای علمی، پژوهشی و حرفهای، ارتقای دانش تخصصی فعالان حوزه رسانه و روابط عمومی و تقویت تعامل و کنشگری مؤثر این دو بازوی مهم اطلاعرسانی در مسیر شفافیت، آگاهیبخشی و توسعه ارتباطات میان نظام اداری، دولت و مردم منعقد شده است.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، طرفین متعهد شدند با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، پژوهشی و اجرایی خود، زمینه برگزاری برنامههای آموزشی، پژوهشی و تخصصی مشترک را فراهم کنند و از ظرفیت دانشگاهی و حرفهای برای ارتقای سطح دانش و مهارت فعالان این حوزه بهره ببرند.
یکی از مهمترین محورهای این تفاهمنامه، برگزاری یک همایش علمی و تخصصی در حوزه رسانه و روابط عمومی است که به پیشنهاد انجمن صنفی روزنامهنگاران هرمزگان و با همکاری خانه مطبوعات و رسانههای استان برنامهریزی شده و مراحل اجرایی آن در دست پیگیری است.
در این همایش که جزئیات و زمان برگزاری آن متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد، پنلهای تخصصی، کارگاههای آموزشی، نشستهای علمی و برنامههای آموزشی متنوع با حضور اساتید، پژوهشگران، فعالان رسانهای و مدیران روابط عمومی برگزار میشود.
همچنین در چارچوب این رویداد، آثار و تجربیات برتر روابط عمومیهای استان در حوزههای مختلف اطلاعرسانی، ارتباطات و تولید محتوا دریافت و پس از ارزیابی و داوری توسط هیأت علمی و تخصصی، از برگزیدگان با اهدای جوایز و تقدیرنامه تجلیل خواهد شد.
انجمن صنفی روزنامهنگاران هرمزگان در راستای رسالت حرفهای خود، این تفاهمنامه را گامی مهم برای تقویت پیوند میان دانشگاه، رسانه و روابط عمومی و بسترسازی برای ارتقای کیفیت جریان اطلاعرسانی در استان ارزیابی کرده و ابراز امیدواری نموده است که اجرای این همکاری مشترک، زمینهساز تحول در حوزه ارتباطات، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی در هرمزگان باشد.