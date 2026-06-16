وزیر فرهنگ وارد فرودگاه لامرد شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد ، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با همراهی نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی وارد فرودگاه بین المللی لامرد شد.

وی که بدو ورود مورد استقبال مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، امام جمعه لامرد، فرمانداران لامرد، مهر و مسئولان محلی قرار گرفت. راهی سالن اجتماعات فرهنگ و ارشاد شهرستان شد تا با جمعی از اهالی فرهنگ، هنر، رسانه و خانواده معظم شهدای جنگ رمضان لامرد دیدار و گفت‌وگو کند.

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد از مناطق مسکونی، سالن ورزشی مورد اصابت قرارگرفته توسط موشک جدید کشتار جمعی آمریکای جنایتکار از جمله برنامه‌های سفر یک روزه سید عباس صالحی به لامرد است.

همچنین در پی تخریب سالن پلاتو انجمن هنرهای نمایشی شهرستان لامرد در حمله موشکی آمریکا به شهر لامرد، نیز سید عباس صالحی به دعوت نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس از این سالن بازدید می‌کند.

برپایه این گزارش، در جریان حمله تروریستی و ضدبشری ٩ اسفند آمریکای جنایتکار به لامرد فارس که چهار موشک (prsm) در بالای مناطق مسکونی و یک سالن ورزشی منفجر شد و ٧٢٠ هزار تنگستن آلوده با هدف کشتار جمعی برای نخستین بار از این موشک‌های تازه آزمایش شده، به مناطق مسکونی و انسان‌های غیرنظامی و بی‌گناه اصابت کرد و در پی این حمله؛ ۲۳ شهروند از کودک ٢ ساله تا بازاری، نخبه، کادر درمان، والیبالیست و فوتبالیست و اقشار مختلف مردم شهید و ۱۲۸ انسان بی‌گناه مجروح شدند.

«عباس برزگر» رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران لامرد با ارائه گزارشی از آمار شهدای جنگ رمضان در این شهرستان گفت: «در جریان حمله تروریستی و جنایتکارانه آمریکا به شهرستان، ۲۳ نفر به شهادت رسیدند که شامل ۸ زن و ۱۵ مرد بودند. از میان شهدا، ۴ نفر دانش‌آموز و یک کودک دو ساله نیز حضور داشتند و سایر شهدا را بزرگسالان تشکیل می‌دادند.»

به گفته این مسئول، «در این حوادث همچنین ۱۲۸ نفر مجروح شدند که از این تعداد ۵۹ نفر زن و ۶۹ نفر مرد هستند.»

حدود ۵۰ درصد مجروحان را افراد زیر ۱۵ سال تشکیل می‌دهند و مابقی بزرگسالان هستند. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان لامرد با اشاره به وضعیت درمانی مجروحان اظهار کرد: «بیش از ۵۰ درصد از مجروحان همچنان در حال طی مراحل درمانی هستند.»

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