دستگیری ۱۵ نفر متهم تحت تعقیب در خرمآباد
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از دستگیری ۱۵ نفر متهم تحت تعقیب در خرمآباد خبر داد.
به گزارش ایلنا، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در راستای اجرای دستورات و احکام صادره از سوی مراجع قضایی و با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد با انجام اقدامات اطلاعاتی، شناسایی و کنترل هدفمند افراد تحت تعقیب، موفق شدند تعداد ۱۵ نفر از متهمان و محکومان تحت تعقیب قضایی، انتظامی را در نقاط مختلف شهرستان شناسایی و دستگیر کنند.
این گزارش میافزاید: دستگیرشدگان به اتهامات مختلف تحت پیگرد مراجع قضایی، انتظامی و… قرار داشته که پس از هماهنگیهای لازم، در عملیاتهای جداگانه دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی و اجرای احکام به مراجع ذیصلاح تحویل شدند.
پلیس با تأکید بر استمرار اجرای طرحهای شناسایی و دستگیری متهمان متواری، برخورد قاطع با افراد تحت تعقیب را در راستای تأمین نظم و امنیت عمومی به صورت مستمر در دستور کار دارد.