به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی رمضانی امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این پروژه با اعتبار ۲۴۰ میلیارد و ۶۴۷ میلیون ریال اجرا می‌شود و زمینه اشتغال مستقیم هشت نفر را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: تأمین مالی این مجتمع گردشگری کاملاً بر عهده سرمایه‌گذار بخش خصوصی است و هتل‌آپارتمان مذکور در شهرستان اردل ساخته خواهد شد.

مظلوم بیان کرد: با بهره‌برداری از این طرح، گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساخت‌های اقامتی استان برداشته می‌شود که نقش مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به جایگاه منحصربه‌فرد چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: این استان که به «بام ایران» معروف است، بلندترین ارتفاع از سطح دریا را داشته و سرچشمه رودخانه‌های بزرگی نظیر زاینده‌رود، کارون و بخشی از دز محسوب می‌شود.

مظلوم در پایان خاطرنشان کرد: چهارمحال و بختیاری به‌واسطه جاذبه‌های طبیعی بی‌شمار، به «بهشت بوم‌گردی ایران» شهرت دارد و اجرای چنین پروژه‌هایی می‌تواند به شکوفایی هرچه بیشتر این ظرفیت‌ها در حوزه طبیعت‌گردی کمک کند.

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