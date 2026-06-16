موافقت اصولی برای ساخت هتلآپارتمان در شهرستان اردل صادر شد
کارشناس سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری از صدور موافقت اصولی برای احداث یک هتلآپارتمان توسط بخش خصوصی در شهرستان اردل خبرداد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی رمضانی امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این پروژه با اعتبار ۲۴۰ میلیارد و ۶۴۷ میلیون ریال اجرا میشود و زمینه اشتغال مستقیم هشت نفر را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: تأمین مالی این مجتمع گردشگری کاملاً بر عهده سرمایهگذار بخش خصوصی است و هتلآپارتمان مذکور در شهرستان اردل ساخته خواهد شد.
مظلوم بیان کرد: با بهرهبرداری از این طرح، گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساختهای اقامتی استان برداشته میشود که نقش مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا خواهد کرد.
وی با اشاره به جایگاه منحصربهفرد چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: این استان که به «بام ایران» معروف است، بلندترین ارتفاع از سطح دریا را داشته و سرچشمه رودخانههای بزرگی نظیر زایندهرود، کارون و بخشی از دز محسوب میشود.
مظلوم در پایان خاطرنشان کرد: چهارمحال و بختیاری بهواسطه جاذبههای طبیعی بیشمار، به «بهشت بومگردی ایران» شهرت دارد و اجرای چنین پروژههایی میتواند به شکوفایی هرچه بیشتر این ظرفیتها در حوزه طبیعتگردی کمک کند.