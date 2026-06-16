خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

موافقت اصولی برای ساخت هتل‌آپارتمان در شهرستان اردل صادر شد

موافقت اصولی برای ساخت هتل‌آپارتمان در شهرستان اردل صادر شد
کد خبر : 1799861
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناس سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری از صدور موافقت اصولی برای احداث یک هتل‌آپارتمان توسط بخش خصوصی در شهرستان اردل خبرداد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی رمضانی امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت:  این پروژه با اعتبار ۲۴۰ میلیارد و ۶۴۷ میلیون ریال اجرا می‌شود و زمینه اشتغال مستقیم هشت نفر را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: تأمین مالی این مجتمع گردشگری کاملاً بر عهده سرمایه‌گذار بخش خصوصی است و هتل‌آپارتمان مذکور در شهرستان اردل ساخته خواهد شد.

مظلوم بیان کرد: با بهره‌برداری از این طرح، گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساخت‌های اقامتی استان برداشته می‌شود که نقش مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به جایگاه منحصربه‌فرد چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: این استان که به «بام ایران» معروف است، بلندترین ارتفاع از سطح دریا را داشته و سرچشمه رودخانه‌های بزرگی نظیر زاینده‌رود، کارون و بخشی از دز محسوب می‌شود.

مظلوم در پایان  خاطرنشان کرد: چهارمحال و بختیاری به‌واسطه جاذبه‌های طبیعی بی‌شمار، به «بهشت بوم‌گردی ایران» شهرت دارد و اجرای چنین پروژه‌هایی می‌تواند به شکوفایی هرچه بیشتر این ظرفیت‌ها در حوزه طبیعت‌گردی کمک کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی