تعویض بیش از ۳۵ هزار کنتور آب معیوب در مازندران

به گزارش ایلنا، بهزاد برارزاده اظهار داشت: در راستای ارتقای دقت اندازه‌گیری مصرف آب، کاهش هدررفت و بهبود خدمات‌رسانی به مشترکان، طی سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۵ هزار و ۸۷۴ کنتور معیوب و فرسوده با صرف اعتباری بالغ بر۱۰۷۶ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال در مناطق مختلف استان شناسایی و با کنتورهای جدید جایگزین شد.

وی افزود: در اجرای این طرح، شهرستان بابل با تعویض ۵ هزار و ۴۷ کنتور، بیشترین سهم را در میان شهرستان‌های استان به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با تأکید بر نقش مؤثر تعویض کنتورهای معیوب در مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد، تصریح کرد: در همین مدت، بیش از ۱۸۰۰ دستگاه کنتور هوشمند نیز با اعتباری بالغ بر ۳۶۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در سطح استان نصب و جایگزین کنتورهای قدیمی شد.

برارزاده خاطرنشان کرد: نوسازی و هوشمندسازی کنتورهای آب از جمله برنامه‌های مستمر شرکت آبفا برای افزایش دقت قرائت، مدیریت بهتر منابع آبی و ارتقای کیفیت خدمات به مشترکان است.

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