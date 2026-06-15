تصفیهخانه معدن طلای آقدره تکاب افتتاح شد
تصفیهخانه معدن طلای آقدره با هدف بازچرخانی آب و استفاده از پساب برای توسعه فضای سبز مجموعه، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در تکاب افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تصفیهخانه معدن طلای آقدره با صرف اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان و ظرفیت تصفیه ۴۰ مترمکعب در شبانهروز، با حضور حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، محمد نیکنام فرماندار شهرستان تکاب، و جمعی از مسئولان شهرستان به بهرهبرداری رسید.
این پروژه با هدف مدیریت بهینه منابع آب و استفاده از پساب تصفیهشده برای آبیاری فضای سبز و درختان مجموعه معدن طلای آقدره اجرا شده است.
گفتنی است : تصفیهخانه مذکور تحت نظارت اداره حفاظت محیط زیست تکاب و با طراحی و اجرای مجموعه معدن طلای آقدره به بهرهبرداری رسیده است.