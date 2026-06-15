رئیس انجمن صنفی روزنامهنگاران هرمزگان:
تدوین منشور تعاملی رسانه و روابط عمومی، گامی برای تحول در نظام اطلاعرسانی استان
رئیس انجمن صنفی روزنامهنگاران هرمزگان در نخستین هماندیشی رسانه و روابط عمومی با محور تجلیل از فعالان این حوزه، از پیگیری تدوین منشور تعاملی رسانه و روابط عمومی خبر داد و گفت: این اقدام میتواند آغازگر فصل جدیدی از همکاریهای حرفهای برای ارتقای کیفیت اطلاعرسانی و افزایش سرمایه اجتماعی در استان باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، غلامعباس شمسالدینی، رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران هرمزگان در نخستین هماندیشی رسانه و روابط عمومی که با محور تجلیل از روابط عمومیهای برتر و با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، مدیرکل روابط عمومی استانداری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مدیران روابط عمومی دستگاهها و فعالان رسانهای برگزار شد، بر نقش تعیینکننده رسانهها و روابط عمومیها در ارتقای آگاهی عمومی، توسعه استان و تقویت اعتماد اجتماعی تأکید کرد.
شمسالدینی در این مراسم ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این هماندیشی و مجموعههای حامی برنامه، اظهار کرد: روابط عمومیها به عنوان پیشانی و پرچمداران سازمانها، نقش مهمی در ارتباط میان دستگاهها و افکار عمومی بر عهده دارند و در کنار رسانهها، یکی از ارکان اصلی نظام اطلاعرسانی کشور محسوب میشوند.
وی با اشاره به پیشینه فعالیت رسانه و روابط عمومی در ایران افزود: بیش از هشت دهه از شکلگیری روابط عمومی نوین در کشور میگذرد و رسانهها نیز سابقهای نزدیک به دو قرن دارند؛ از این رو هر دو حوزه دارای جایگاهی مهم و اثرگذار در مدیریت افکار عمومی و توسعه اجتماعی هستند.
رئیس انجمن صنفی روزنامهنگاران هرمزگان با استناد به آموزههای دینی و توصیههای امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر، تصریح کرد: مشارکت دادن مردم در امور، آگاهسازی جامعه و ایجاد جریان آزاد اطلاعات از مهمترین مؤلفههای حکمرانی مطلوب است. هرگاه مسئولان خود را بینیاز از اطلاعرسانی بدانند، زمینه شکلگیری خودبزرگبینی، فاصله گرفتن از مردم و کاهش اعتماد عمومی فراهم میشود.
شمسالدینی ادامه داد: اطلاعرسانی صحیح نه تنها موجب تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان میشود، بلکه زمینه مشارکت عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی را نیز فراهم میکند.
هرمزگان؛ استانی با ظرفیتهای بزرگ و معرفینشده
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای گسترده هرمزگان اشاره کرد و گفت: هرمزگان در حوزههای مهمی همچون شیلات، کشاورزی، صنایع معدنی، فولاد، نفت، حملونقل، تجارت، بازرگانی و گردشگری از استانهای پیشرو کشور به شمار میرود، اما هنوز بسیاری از این ظرفیتها آنگونه که شایسته است در سطح ملی و بینالمللی معرفی نشدهاند.
رئیس انجمن صنفی روزنامهنگاران هرمزگان با طرح این پرسش که چرا استانی با این میزان ظرفیت اقتصادی همچنان با برخی شاخصهای نامطلوب توسعهای مواجه است، افزود: بخشی از این مسئله به ضعف در اطلاعرسانی، تبیین دستاوردها و معرفی توانمندیهای استان بازمیگردد و در این زمینه رسانهها و روابط عمومیها مسئولیت مشترکی بر عهده دارند.
ضرورت عبور از چالشهای سنتی میان رسانهها و روابط عمومیها
شمسالدینی رسانه و روابط عمومی را «همسایگان دیوار به دیوار» نظام اطلاعرسانی توصیف کرد و گفت: این دو مجموعه حلقههای مکمل یک زنجیره هستند و هرچه تعامل میان آنها افزایش یابد، سطح آگاهی جامعه نیز ارتقا پیدا میکند.
وی با اشاره به برخی چالشهای موجود در روابط میان رسانهها و روابط عمومیها اظهار داشت: نگرشهای منفی، انتظارات غیرواقعبینانه، نبود شناخت کافی از وظایف متقابل، تفاوت در رویکردها، ضعف تخصصگرایی و گاهی منافع اقتصادی از جمله عواملی هستند که موجب بروز اختلال در این ارتباط شدهاند.
رئیس انجمن صنفی روزنامهنگاران هرمزگان تأکید کرد: پرهیز از پروپاگاندا، توجیهگری، پنهانکاری و حرکت به سمت اطلاعرسانی واقعی، دقیق و شفاف باید در دستور کار رسانهها و روابط عمومیها قرار گیرد.
تدوین منشور تعاملی رسانه و روابط عمومی در هرمزگان
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی انجمن صنفی روزنامهنگاران هرمزگان گفت: در نشستهای مختلف هیئتمدیره انجمن، موضوع بررسی موانع تعامل میان رسانهها و روابط عمومیها مطرح شد و بر همین اساس جلسات مشترکی با ادارهکل روابط عمومی استانداری، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه مطبوعات برگزار شد.
شمسالدینی افزود: هدف از این نشستها، بررسی علمی چالشهای موجود، بهرهگیری از ظرفیتهای نوین ارتباطی و دستیابی به راهکارهایی برای ارتقای کیفیت اطلاعرسانی در استان است.
وی ابراز امیدواری کرد که این هماندیشیها به تدوین منشور تعاملی رسانه و روابط عمومی منجر شود؛ سندی که بتواند چارچوب همکاریهای حرفهای را مشخص کرده و زمینهساز تحول در عرصه اطلاعرسانی، امیدآفرینی و اعتمادسازی عمومی در هرمزگان باشد.
رئیس انجمن صنفی روزنامهنگاران هرمزگان در پایان تأکید کرد: تقویت همکاری میان رسانهها و روابط عمومیها نه تنها به نفع این دو حوزه، بلکه به سود توسعه استان، افزایش شفافیت و ارتقای رضایتمندی عمومی خواهد بود و میتواند نقش مهمی در معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای هرمزگان ایفا کند.