کیفیت هوای کلانشهر مشهد برای دومین روز پیاپی در شرایط «ناسالم» قرار گرفت
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد در بیست و پنجمین روز خردادماه ۱۴۰۵ با ماندگاری حجم آلایندهها برای دومین روز پیاپی در شرایط «ناسالم» برای تنفس شهروندان قرار دارد.
به گزارش ایلنا، سعید محمودی روز دوشنبه افزود: میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۱ نشانگر آلودگی هوا و ناسالم بودن آن است و در یک تا ۲ ساعت گذشته نیز روند بر همین منوال بوده و شرایط با عدد ۱۱۵ گویای وضعیت هشدار آلودگی است.
وی با بیان اینکه ۲ منطقه الهیه و شهید آوینی در شرایط آلوده برای تمامی افراد است، بیان کرد: هماکنون کیفیت هوا در سایر ۲۱ ایستگاه سنجش مشهد در شرایط آلوده و وضعیت هشدار برای افراد حساس قراردارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثری در تامین سلامت خود و دیگران ایفاء کنند.
وی عنوان کرد: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روزهای آلوده باید از تردد غیرضروری در سطح مشهد خودداری کنند.