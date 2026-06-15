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کیفیت هوای کلانشهر مشهد برای دومین روز پیاپی در شرایط «ناسالم» قرار گرفت

کیفیت هوای کلانشهر مشهد برای دومین روز پیاپی در شرایط «ناسالم» قرار گرفت
کد خبر : 1799294
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مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد در بیست و پنجمین روز خردادماه ۱۴۰۵ با ماندگاری حجم آلاینده‌ها برای دومین روز پیاپی در شرایط «ناسالم» برای تنفس شهروندان قرار دارد.

به گزارش ایلنا، سعید محمودی روز دوشنبه افزود: میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۱ نشانگر آلودگی هوا و ناسالم بودن آن است و در یک تا ۲ ساعت گذشته نیز روند بر همین منوال بوده و شرایط با عدد ۱۱۵ گویای وضعیت هشدار آلودگی است.

وی با بیان اینکه ۲ منطقه الهیه و شهید آوینی در شرایط آلوده برای تمامی افراد است، بیان کرد: هم‌اکنون کیفیت هوا در سایر ۲۱ ایستگاه سنجش مشهد در شرایط آلوده و وضعیت هشدار برای افراد حساس قراردارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثری در تامین سلامت خود و دیگران ایفاء کنند.

وی عنوان کرد: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روزهای آلوده باید از تردد غیرضروری در سطح مشهد خودداری کنند.

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