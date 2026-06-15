مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان:
۶۵۰ هزار هکتار از مراتع استان دارای طرح مرتعداری است
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان از اجرای طرحهای مرتعداری در بخش گستردهای از مراتع استان خبر داد و گفت: در حال حاضر از یک میلیون هکتار مراتع ، ۶۵۰ هزار هکتار از مراتع استان تحت پوشش طرحهای مرتعداری قرار دارد که نقش مهمی در حفظ، احیا و بهرهبرداری اصولی از این سرمایههای طبیعی ایفا میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شیرزاد نجفی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت مراتع در تأمین علوفه دام، حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از فرسایش خاک اظهار داشت: اجرای طرحهای مرتعداری با هدف مدیریت صحیح چرای دام، افزایش پوشش گیاهی، ارتقای بهرهوری مراتع و مشارکت بهرهبرداران در حفاظت از منابع طبیعی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: مراتع استان لرستان از ظرفیتهای ارزشمند بخش منابع طبیعی محسوب میشوند و اجرای طرحهای مرتعداری زمینه بهرهبرداری پایدار از این عرصهها را فراهم کرده است. این طرحها با مشارکت بهرهبرداران و جوامع محلی اجرا میشود و نتایج مطلوبی در بهبود وضعیت پوشش گیاهی و حفاظت از منابع پایه به همراه داشته است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان همچنین از صدور ۱۹ هزار فقره پروانه چرای دام در سطح استان خبر داد و گفت: این پروانهها برای حدود ۲۹ هزار نفر از خانوارهای عشایری و بهرهبرداران مراتع صادر شده است که بر اساس ظرفیت مراتع و ضوابط فنی، امکان بهرهبرداری قانونی و اصولی از مراتع را فراهم میکند.
وی تصریح کرد: صدور پروانه چرای دام علاوه بر ساماندهی بهرهبرداران، نقش مؤثری در کنترل چرای دام، جلوگیری از تخریب مراتع و حفظ تعادل اکولوژیکی این عرصهها دارد و زمینه مشارکت بیشتر جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی را فراهم میسازد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با تأکید بر اهمیت نقش عشایر در حفظ و بهرهبرداری پایدار از مراتع اظهار داشت: جامعه عشایری همواره از مهمترین شرکای منابع طبیعی در حفاظت از عرصههای مرتعی بودهاند و برنامههای آموزشی، ترویجی و حمایتی متعددی برای ارتقای مشارکت آنان در مدیریت مراتع اجرا میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با بهرهگیری از ظرفیت جوامع محلی، اجرای طرحهای مرتعداری و مدیریت اصولی چرای دام، حفاظت از مراتع استان را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی خود دنبال میکند تا این سرمایههای ارزشمند طبیعی برای نسلهای آینده حفظ و بهرهبرداری پایدار از آنها تضمین شود.