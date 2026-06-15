پرداخت بیش از ۲۱۹ میلیارد تومان تسهیلات در بخشهای مختلف کشاورزی شهرستان پلدختر
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر گفت: با جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات تخصیصی و پرداخت بیش از ۲۱۹ میلیارد تومان تسهیلات در بخشهای مختلف کشاورزی، گامهای مؤثری در راستای توسعه تولید، اشتغال، سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری در شهرستان برداشته شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمدرضا ساتیاروند روز دوشنبه بیست و پنجم خرداد ماه در جمع خبرنگاران به عمکلرکد دوسال این اداره کل اشاره کرد و اظهار داشت: در این مدت ۸۴ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای مرغداری فعال، ۵۴ میلیارد تومان به بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی، ۳۳ میلیارد تومان به بخش دام، ۱۴ میلیارد تومان به مکانیزاسیون، ۹ میلیارد تومان به باغبانی و ۳ میلیارد تومان به بخش آب و خاک اختصاص یافته است که نقش مهمی در رونق تولید، افزایش ارزش افزوده و تثبیت اشتغال در بخش کشاورزی شهرستان داشته است.
وی به توسعه مکانیزاسیون اشاره کرد و افزود: طی دو سال گذشته ادوات و تجهیزات جدیدی شامل دو دستگاه کمباین، پهپاد سمپاش، ۲۴ دستگاه ریزدانهکار، ردیفکار و عمیقکار به ناوگان کشاورزی شهرستان افزوده شده که موجب افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید شده است.
مدیر جهاد کشاورزی پلدختر گفت: در بخش طیور نیز با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و از طریق طرح «کیف پول مرغداران»، سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی تأمین شده و تاکنون ۸۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بهصورت الکترونیکی و در دورههای سهماهه در اختیار مرغداران قرار گرفته است؛ بهطوریکه در حال حاضر هیچیک از مرغداران شهرستان با مشکل سرمایه در گردش مواجه نیستند.
ساتیاروند همچنین با اشاره به حمایت از دامداران اظهار داشت: علاوه بر پرداخت تسهیلات خرید علوفه به دامداران روستایی و عشایری، طرح افزایش تولید گوشت قرمز با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در حال اجراست که در مرحله نخست، ۹۵ دامدار برای دریافت ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات کمبهره به بانک معرفی شدهاند.
وی ادامه داد: همچنین مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری برای شهرستانهای پلدختر و معمولان تخصیص یافته که روند معرفی متقاضیان و تشکیل پرونده برای استفاده از این اعتبارات در حال انجام است.
مدیر جهاد کشاورزی پلدختر با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اشتغال گفت: طی دو سال گذشته ۳۶۵ نفر از متقاضیان بخش کشاورزی پس از آموزش و دریافت مجوزهای لازم، از تسهیلات تبصرهای، منابع داخلی، کمکهای فنی و اعتباری، مشاغل خانگی و نهادهای حمایتی بهرهمند شدهاند که نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد روستایی داشته است.
ساتیاروند در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات موجب شد شهرستان پلدختر در ارزیابی سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ با کسب ۷۹ امتیاز، رتبه چهارم استان در جذب تسهیلات بخش کشاورزی را کسب کندکه نسبت به سنوات گذشته دو پله صعود داشته است و همزمان با جذب کامل اعتبارات صنایع تبدیلی و تکمیلی، رتبه نخست استان را در این بخش به دست آورد؛ موفقیتی که حاصل برنامهریزی هدفمند، جذب حداکثری منابع، حمایت از تولیدکنندگان و تلاش مجموعه جهاد کشاورزی در مسیر توسعه پایدار کشاورزی شهرستان است.