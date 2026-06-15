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بیش از ۱۰ هزار خودرو و موتور سیکلت متخلف در آذربایجان غربی اعمال قانون شدند

بیش از ۱۰ هزار خودرو و موتور سیکلت متخلف در آذربایجان غربی اعمال قانون شدند
کد خبر : 1799284
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فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از اعمال قانون بیش از ۱۰ هزار خودرو و موتور سیکلت متخلف در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار "رحیم جهانبخش" در تشریح این خبر اظهار داشت: اجرای  طرح تشدید ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت برخورد با رانندگان ناهنجار، مزاحمین به مردم، عربده کشی در معابر، اوباشگری، خودروهای فاقد پلاک و پلاک مخدوش با حمایت مراجع قضایی و مشارکت مردم در سطح استان به مدت ۷۲ ساعت خبر داد. 

وی افزود:به دنبال مطالبات مردمی، طرح ضربتی ارتقاء  امنیت اجتماعی  با بسیج‌ تمامی نیروهای عملیاتی پلیس استان اجرا و بیش از ۱۰ هزار خودرو و موتور سیکلت مورد اعمال قانون شدند. 

فرمانده انتظامی استان ضمن هشدار به قانون شکنان در خصوص برخورد جدی و قانونی پلیس با آنان، ادامه داد: برخی از اشخاص متاسفانه در ساعات پایانی شب  با سوء استفاده از خلوتی خیابان ها اقدام به حرکات بسیار خطرناکی در سطح شهر و یا عربده کشی ها و مزاحمت به مردم و بعضا گستاخی و درگیری با مردم می کردند، که به هیچ عنوان پلیس چنین رفتاری را بر نمی تابد و بر همین اساس  بیش از ۱۸۰ فقره در این خصوص تشکیل پرونده قضایی شده و خودروی آنان هم توقیف  و ۹ نفر از آنان که دارای سوابق اوباشگری بودند نیز دستگیر شدند.

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